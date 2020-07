4 min

Die Preisschlacht zwischen Lidl und Aldi eskaliert

Aldi Süd und Lidl greifen sich in vergleichender Werbung mit enormer Härte an – und rufen die Wettbewerbszentrale auf den Plan. Edeka ist sauer und reagiert mit einem offenen Brief.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft