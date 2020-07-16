Donnerstag, 16.07.2020 - 00:00
4 min
Die Preisschlacht zwischen Lidl und Aldi eskaliert
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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DIE MARKTFÜHRER
An der Spitze der umsatzstärksten Lebensmittelhändler in Deutschland steht laut dem EHI Retail Institute in Köln Edeka mit einem Nettoumsatz von 37,6 Milliarden Euro im Jahr 2019. Auf Platz zwei landet Rewe mit 24,7 Milliarden, gefolgt von Lidl mit 20,1 Milliarden und Aldi Süd mit 15,8 Milliarden Euro. Aldi Nord kommt auf rund 11,8 Milliarden Euro.
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