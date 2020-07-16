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Donnerstag, 16.07.2020 - 00:00
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Die Preisschlacht zwischen Lidl und Aldi eskaliert

Aldi Süd und Lidl greifen sich in vergleichender Werbung mit enormer Härte an – und rufen die Wettbewerbszentrale auf den Plan. Edeka ist sauer und reagiert mit einem offenen Brief.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Der Kampf um die Marktführerschaft zwischen Aldi und Lidl hat eine neue Stufe erreicht. Foto: dpa

Der Kampf um die Marktführerschaft zwischen Aldi und Lidl hat eine neue Stufe erreicht. (Foto: dpa)

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DIE MARKTFÜHRER
An der Spitze der umsatzstärksten Lebensmittelhändler in Deutschland steht laut dem EHI Retail Institute in Köln Edeka mit einem Nettoumsatz von 37,6 Milliarden Euro im Jahr 2019. Auf Platz zwei landet Rewe mit 24,7 Milliarden, gefolgt von Lidl mit 20,1 Milliarden und Aldi Süd mit 15,8 Milliarden Euro. Aldi Nord kommt auf rund 11,8 Milliarden Euro.
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