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Samstag, 11.04.2020 - 00:00
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Die Schifffahrt liegt vor Anker

Die Corona-Krise verhindert den Saisonstart auf Rhein und Main. Da der Betrieb der Ausflugsschiffe als Freizeitaktivität gilt, wurde er stillgelegt.

Von Torben Schröder
Bis wieder Ausflugsschiffe an Kaub und der Burg Pfalzgrafenstein vorbeifahren, wird es noch einige Zeit dauern. Foto: KD Deutsche Rheinschifffahrt

Bis wieder Ausflugsschiffe an Kaub und der Burg Pfalzgrafenstein vorbeifahren, wird es noch einige Zeit dauern. (Foto: KD Deutsche Rheinschifffahrt)

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