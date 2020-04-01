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Mittwoch, 01.04.2020 - 00:00
3 min

Die Versorger der Nation

Ohne sie geht nichts. Wertschätzung aber bleibt weiter auf der Strecke. Die Logistikbranche wird derzeit durchgerüttelt – intern und extern.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Sie bringen die lebensnotwendigen Güter des täglichen Bedarfs – auch in der Corona-Krise. Foto: dpa

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RIESENBRANCHE
Rund 279 Milliarden Euro wurden hierzulande 2019 in der Logistikbranche mit ihren drei Millionen Beschäftigten (drei Mal so viele wie der Maschinenbau) erwirtschaftet. Nur Auto und Handel sind größer. Der Logistik-Markt Europa kommt auf auf 1,120 Billionen Euro.
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Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Achim Preu Kommentar zur Logistikbranche: Mehr wert
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