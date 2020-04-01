Mittwoch, 01.04.2020 - 00:00
3 min
Die Versorger der Nation
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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RIESENBRANCHE
Rund 279 Milliarden Euro wurden hierzulande 2019 in der Logistikbranche mit ihren drei Millionen Beschäftigten (drei Mal so viele wie der Maschinenbau) erwirtschaftet. Nur Auto und Handel sind größer. Der Logistik-Markt Europa kommt auf auf 1,120 Billionen Euro.
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Kommentare
Achim Preu Kommentar zur Logistikbranche: Mehr wert
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