Digitaler Impf-Nachweis: Apotheken sind wieder am Netz

FRANKFURT/LANDAU - Die meisten Apotheken auch in Hessen und Rheinland-Pfalz stellen nach einer Unterbrechung nun wieder digitale Corona-Impfzertifikate aus. Diese Dienstleistung war vom Start weg Mitte Juni sehr gefragt - zuletzt aber nicht verfügbar: Wegen einer Sicherheitslücke haben die Apotheken vorübergehend keine digitalen Impfzertifikate mehr ausgestellt. Nun gibt es die Nachweise wieder, für welche die Apotheken sechs Euro bekommen nach anfangs 18 Euro, was vielfach als zu hoch kritisiert worden war von Ärzten.

Für Kunden ist die Bescheinigung kostenlos, die in einem QR-Code für das Smartphone hinterlegt wird, was die Rückkehr ins normale Leben erleichtert etwa bei einem Restaurantbesuch. Dabei ist der EU-weit vereinbarte digitale Nachweis einer vollständigen Impfung nur eine freiwillige Ergänzung zum weiter gültigen gelben Impfheft aus Papier.

Wie Holger Seyfarht aus Frankfurt - Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes (HAV) - am Freitag auf Anfrage sagte, seien 80 bis 85 Prozent der 1400 Apotheken im Land wieder am Netz. Erste Freischaltungen habe es am Donnerstag gegeben. Wer das Zertifikat haben möchte, solle sich dennoch vorab auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de informieren, ob seine Apotheke dabei ist oder welche man zu dem Zweck aufsuchen kann.

Auch sein Kollege Andreas Hott aus Rheinland-Pfalz, zu dessen Verband rund 900 Apotheken gehören, nennt solche Prozentzahlen. "Die Nachfrage sei gleich wieder hoch gewesen, die Leute warten drauf", sagte Hott, der eine Apotheke in Landau betreibt. Die Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH in Darmstadt sei für Rheinland-Pfalz der wichtigste IT-Dienstleister.

Wie Seyfarht und Hott sagten, sei die Sicherheitslücke geschlossen worden, die für den Stopp gesorgt hatte. Man könne Geld- oder Führerscheine fälschen, also auch Impfnachweise. Aber im konkreten Fall seien es nur zwei gewesen auf der Basis fingierter Ausgangsdaten. Vor gut einer Woche hatte deshalb der Deutsche Apothekerverband (DAV) das Ausstellen der digitalen Zertifikate nach Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium gestoppt. Dem "Handelsblatt" war es gelungen, mithilfe von professionell gefälschten Dokumenten auf dem DAV-Server einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber zu erzeugen, mit dem zwei Impfzertifikate online ausgestellt worden seien.

"Die digitalen Nachweise können die Apotheken nach jeder einzelnen Impfung ausstellen", so Lutz Mohr aus dem Vorstand des HAV. "Die üblichen Freiheiten können Geimpfte dann 14 Tage nach ihrer zweiten Impfung genießen." Dies sei auch mit dem gelben Impfpass möglich, in den beide Covid-Impfungen von der Arztpraxis eingetragen wurden. Doch sei dessen Mitnahme mitunter wenig praktisch, findet der Apotheker. Pro Impfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Wer beide Impfungen erhalten hat, benötigt also zwei Nachweise. Andernfalls ist die nach der EU-Richtlinie geforderte Impfdokumentation unvollständig.

Apotheker Mohr druckt diese Zertifikate für seine Kunden zudem aus: "Dann können sie auch gelesen werden, wenn die Codes über das Handy mal nicht abrufbar sind - oder man gar kein Smartphone besitzt." Wer eines hat, speichert beide Codes in der CovPass-App oder in der Corona Warn-App und kann dabei direkt deren Lesbarkeit prüfen, rät Mohr.