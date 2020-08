1 min

DNA-Analyse bestätigt Identität von mutmaßlichem VW-Spitzel

In den Jahren 2017 und 2018 sind Gespräche einer Arbeitsgruppe bei VW mitgeschnitten worden, in denen der Umgang mit dem unliebsamen Zulieferer Prevent erörtert wurde. Der mutmaßliche Spitzel wurde tot in einem ausgebrannten Auto gefunden.

Von dpa