Drastischer Stellenabbau bei Opel

Statement von Malu Dreyer

Das sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Jobabbau: "Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ein hohes Interesse an einem starken Produktionsstandort des Unternehmens Opel in Rüsselsheim und am Erhalt der Arbeitsplätze. Wichtig ist dabei, dass Fragen zur Arbeitsplatzsicherung zwischen den Sozialpartnern in den dafür vorgesehenen Strukturen besprochen werden. Die Vertragstreue muss hierbei ganz selbstverständlich Grundlage sein."