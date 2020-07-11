Samstag, 11.07.2020 - 00:00
3 min
Drehzahl im Autohaus steigt nur langsam
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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RABATTE KOMMEN INS ROLLEN
Die Rabattaktionen auf dem Automarkt nehmen langsam Fahrt auf. Im Juni warben die Pkw-Hersteller mit 415 Sonderaktionen um Kunden, im Schnitt waren 13,2 Prozent Nachlass drin, wie aus dem monatlich veröffentlichten Rabatt-Index des Center Automotive Research (CAR) hervorgeht. Für den Juli erwarten die Experten um Institutsleiter Ferdinand Dudenhöffer im Windschatten der Mehrwertsteuersenkung einen weiteren Schub. Bei Internetvermittlern hat bislang vor allem der neue VW Golf 8 mit seinem stotternden Marktstart für Nachlässe von 22 Prozent gesorgt. Den Durchschnittsrabatt für alle Pkw-Modelle berechnet die Studie mit 19,7 Prozent.
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