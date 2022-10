4 min

Droht Millionen Gaskunden eine kalte Wohnung?

Ganz so schlimm ist es nicht. Doch nach einem Gasstopp durch den Versorger lassen sich viele Anlagen nicht so einfach wieder hochfahren. Was die „TRGI 2018“ damit zu tun hat.

Von Jens Kleindienst Reporter Politik und Klima