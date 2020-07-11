Samstag, 11.07.2020 - 00:00
3 min
„Du bist hier der Chef“
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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INITIATIVE
Ziel des gemeinnützigen Vereins „Du bist hier der Chef“ (Eltville) ist die Mitgestaltung von nachhaltigen Produkten durch Verbraucher. Vorbild ist die französische Initiative „C‘est qui le patron?!“, die jährlich 50 Millionen Liter Milch absetzt.
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