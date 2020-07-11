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Samstag, 11.07.2020 - 00:00
3 min

„Du bist hier der Chef“

Wo kommen Lebensmittel her? Die Initiative „Du bist hier der Chef“ will die Kontrolle über die Ernährung zurückerlangen. Die von ihr initiierte Verbrauchermilch steht bald im Regal.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Initiativengründer Nicolas Barthelmé hält mit der Verbrauchermilch das erste Produkt in den Händen. Foto: Initiative DbhdC

Initiativengründer Nicolas Barthelmé hält mit der Verbrauchermilch das erste Produkt in den Händen. (Foto: Initiative DbhdC)

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INITIATIVE
Ziel des gemeinnützigen Vereins „Du bist hier der Chef“ (Eltville) ist die Mitgestaltung von nachhaltigen Produkten durch Verbraucher. Vorbild ist die französische Initiative „C‘est qui le patron?!“, die jährlich 50 Millionen Liter Milch absetzt.
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