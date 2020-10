Ein Jahr Wilke-Wurst-Skandal: Wird es noch schlimmer?

Wer ist wie zuständig?

Die Lebensmittelüberwachung fällt in Deutschland in die politische Zuständigkeit der Bundesländer. Für die konkrete Kontrolle der Unternehmen vor Ort sind rund 400 Lebensmittelbehörden in den Kommunen zuständig. Wie häufig sie welche Lebensmittelbetriebe aufsuchen müssen, gibt ihnen die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung“ (AVV RÜb) als die zentrale, bundesweite Vorschrift für die Lebensmittelüberwachung vor.