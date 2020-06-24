Mittwoch, 24.06.2020 - 00:00
4 min
Ein Milliardär aus Mainz kann die Lufthansa abstürzen lassen
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
GHSWGybiGpBpGxAVEH4tYFOVMJyhrvOVMKWgLJ5hVSEbnJIfMFOej7MhoaEyVUAynJ5yovOFqJuyp3EuozDtnJ4tqz9foTIhVSeQiTqyovOaMJ5cMpBsMJ4hVSc1oJyhMTImqPOhLJAbVTkuozEfj6E1MzyaMKVtIz9lp3EyoTk1ozphVSc1oFOPMJympTyyoPOej7MhoaEyVTIlVScynKDtqzIlLaWcozqyovOuqJLtp2IcozIlVRMupz0tnJ4tIKW1M3IurFOgnKDtpaIhMPNkZPNjZQNtHzyhMTIlov4tG2EypvOuqJLtp2IcozIlVRMupz0tnJ4tH8B8MTSzpzyeLF4tET9wnPOAj7mQa2yaM2ShMlOcp3DtozywnUEmVToQiUVtMTIhVQp5YHeQcTulnJqyovjtMTIlVTEcMFOZqJM0nTShp2RtMTIlrzIcqPOxLKZtEfB8pzAbqTIhVTkynUW0VUIhMPOmnJHtoJy0VUAynJ5yoFOJMKEiVTSvp3GQiUW6MJ4toTSmp2IhVTguoz4hVSMioTkvoUI0qJ50MKWhMJugMKVfVSOuqUWcLKWwnPjtFJ52MKA0o3Vt4bPGVTEuplOcp3Dtp2IcovOZMJWyov4tDJWypvOuqJAbVTEuplOZMJWyovOynJ5yplQvtW5PMKAyp3AyozIh4bPpVUIhMPOKo3WeLJuioTywpl4tITucMJkyVUq1pzEyVTSgVQVhVRSjpzyfVQR5AQRtnJ4tGJScoabtM2Ivo3WyovO1ozDtpzShM2yypaDtnTI1qTHfVTyhVR3QiT5wnTIhVTkyLzIhMPjtoJy0VTIcozIgVTqyp2Abj6E0raEyovOJMKWgj7MaMJ4tqz9hVUW1ozDtrzIbovOAnJkfnJSlMTIhVRI1pz8tLzIcVRMipzWyplOuqJLtHzShMlOuL2u0VTEypvO2MKWgj7MaMJ5xp3EyovORMKI0p2AbMJ4h
EKVtnTS0VRgho3WlVRWlMJ1mMFO6qJ0tI2IfqT1upzg0MfB8nUWypvOaMJ1uL2u0
HzIcL2ttq3IlMTHtMKVtoJy0VTEyoFOOqJMmqTyyMlO2o24tF25ipaVtDaWyoKAyYvOHnTyyoTHtMz9loKEyVTS1plOynJ5yoFObMJyfoT9mVUcypaA0pzy0qTIhMJ4tEzSgnJkcMJ51oaEypz5ynT1yovOxMJ4tnTI1qTHtq2IfqUqynKDtMfB8nUWyozEyovOVMKWmqTIfoTIlVUMiovOPpzIgp3A5p3EyoJIhVToQiUVtH2AbnJIhMJ4gVUIhMPOBqKE6MzSbpacyqJqyYvORMKVtHzIcL2u0qJ0tnTS0VTyboFOxnJHtE2IfMJqyozuynKDtM2IaMJWyovjtMJyhVTWyMTI1qTIhMTIlVRyhqzImqT9lVUc1VUqypzEyov4tH28tp3EcMJptp2IcozHtEzSgnJkcMJ5bo2kxnJ5aVQVjZGRtnJ4tMTIhVRWunT50MJAbozyeYHgioacypz4tIz9mp2kinPOynJ4fVTguqJM0MFOmqJg6MKAmnKMyVUc1VBXNxlO1ozDtn29hqUWioTkcMKW0VTybovObMKI0MF4tj4EbozkcL2ttnKA0VTIlVTS1L2ttLzIcVTEypvOZqJM0nTShp2Rtqz9lM2IaLJ5aMJ4hVRyhVT1ynUWypzIhVSAwnUWcqUEyovObLKE0MFOHnTyyoTHtozSwnPOxMJ0tD29lo25uYHSvp3E1pabtMTIlVRSeqTyyVUc1ofBxL2umqPOlqJ5xVUcynT4tHUWirzIhqPOxMKVtDJ50MJyfMFOaMJguqJM0VBXNxlO1ozDtnTS0VTEcMFOPMKEynJkcM3IhMlOxLJ5hVTS1MvNkAFODpz96MJ50VTIlnZB2nUDh
ETSmVTymqPO6q2SlVT5cL2u0VTEcMFOAMJulnTIcqPjtLJWypvOun3E1MJkfVTEiL2ttM2IhqJpfVUIgVTEcMFO3MJy0MKWyVSc1n3IhMaDtqz9hVRk1MaEbLJ5mLFOgnKE6qJWyp3EcoJ1yov4tETIhovOvMJxtMTIlVRuuqKO0qzIlp2SgoJk1ozptLJ0tET9hozIlp3EuMljtLKIzVTEypvQQiTWypvOxLKZtHzI0qUIhM3AjLJgyqPOmLJ10VRIcoaA0nJIaVTEyplOGqTSuqTImVTSvM2ImqTygoKDtq2IlMTIhVUAioTjfVUqypzEyovO3MJ5cM2IlVTSfplNmBPODpz96MJ50VTEypvOGqTygoKWyL2u0MFO2MKW0pzI0MJ4tp2Icov4tETyyVTEuoz4tMfB8pvOxnJHtDJ5hLJugMFOxMKZtHzI0qUIhM3AjLJgyqUZtofB2qTyaMFOnq2IcMUWcqUEyoP1AMJulnTIcqPOej7MhoaEyVSEbnJIfMFOgnKDtp2IcozIhVQR1VSOlo3cyoaDtqzIlnTyhMTIlov4tI2SmVUc1oJyhMTImqPOhnJAbqPOuqKAaMKAwnTkip3AyovO3nKWxYt==
I2IlVTymqPOxMKVtGJShovjtMTIlVTEcMFOZqJM0nTShp2RgHzI0qUIhMlOuLaAwnT1cMKWyovOfLKAmMJ4tn2Show8tGzSwnTEyoFOHnTyyoTHtZGx0ZFOcovNtGJScoabtraIlVSqyoUDtM2Ieo21gMJ4tq2SlYPO6o2ptMKZtMTIhVSMuqTIlYPOynJ4tHzIwnUEmLJ53LJk0VUIhMPOBo3Eupvjtp2SgqPOTLJ1coTyyVTSfp2WuoTDtozSwnPOPMKWfnJ4hVREiL2ttozSwnPOxMJ0tF3WcMJptn2SgVTEypvOJLKEypvOcovOUMJMuozqyoaAwnTSzqPjtMTyyVR11qUEypvOzoT9bVT1cqPOxMJ4tF2yhMTIlovO2o3VtMTIhVSAiq2cyqUZtnJ4tMTIhVSqyp3EyovQvtWZtqJ5xVUMypzkipvOxMJ4tM2ImLJ10MJ4tDzImnKE6Yt==
EKZtqzIlp2AboUIaVUAcMFOhLJAbVRWcMJkyMzIfMPjtq28tH29bovOVMJyhrvOVMKWgLJ5hVUAwnTkcMpBsoTywnPOOLzy0qKVtoJSwnUEyYvOIozDtLKIwnPOcovOxMKVtGTIcL2u0LKEboTI0nJftM3Wij59yovOSnUWaMJy6VTIhqUqcL2gyoUEyYvOSpvOmpUWcoaEyqTHtMTyyVQRjZPOAMKEypvOcovNkZPj4VSAyn3IhMTIhYvOBLJAbVTEyoFOGqUIxnKIgVUA0nJIaVTIlVQR5AwxtLzIcVRgho3WlVRWlMJ1mMFOynJ4fVTSfplOdqKWcp3Ecp2AbMKVtH2SwnTWyLKWvMJy0MKVtnJ4tMTIlVSOuqTIhqTSvqTIcoUIhMl4tETIlVR9vMKWfMKI0ozShqPOxMKVtHzImMKW2MFOupzWynKEyqTHtp2ywnPOmL2uhMJkfVTuiL2tfVUq1pzEyVQR5AmxtIzIlqUWcMJWmL2uyMvO1ozDtZGx4AFOAnKEaoTyyMPOxMKZtIz9lp3EuozEmYt==
EJyhVRcunUVtp3QQcUEypvOxLJ5hVTEypvOQo3IjYvOSnJqyoaEfnJAbVTWyLKIzqUWuM3DfVTIcozIhVRiQcUIzMKVtMfB8pvOxnJHtnJ4tEKucp3Eyoacho3DtM2IlLKEyozHtF25ipaVtDaWyoKAyVUc1VTMcozEyovjtLz90VTyboFOxnJHtETI1qUAwnTHtDzShnlOuovjtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVUAyoTWmqPO6qFQQiTWypz5ynT1yovjtMTRtMTyyVSA1L2uyVTIlMz9fM2kiplOvoTyyLv4tGJy0VRglMJEcqTIhVTEypvOPLJ5eVTguqJM0MFOypvOynJ5yoFOTLJ1coTyyoz1cqTqfnJIxVQpkVSOlo3cyoaDtMTIlVRShqTIcoTHtLJVhVSEbnJIfMFjtLJVtZGx4AlOJo3WmqTShMUAwnTIzYPOanJ5aVUMioTjtnJ5mVSWcp2yeoljtMTIhovOypvQvtW5bLKE0MFOhnJAbqUZtLKKQa2IlVTIcozIgVT5cL2u0VTSvLzI6LJufqTIhVRuuqKCvtWjh
ETSmVSWcp2yeolObLKDtp2ywnPOvMKcunTk0VTqyoJSwnUGvtWZtLJWypvO6qFOynJ5yoFObo2uyovODpzIcpl4tEKVtLKWvMJy0MKEyVT9bozHtIJ50MKWfLKAmYPO3LKVtMzSmqPOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKZtFzSbpzImVTS1MvOFMJymMJ4hVSAynJ5yVTIlp3EyVRIbMFOanJ5aVTyhVTEcMFOPpfB8L2uyYPOmMJyhMFOUMKA1ozEbMJy0VTkcqUDhVRElMJygLJjtp29foPOypvOmL2u3MKVtn3WuozftM2I3o3WxMJ4tp2Icov4tF2SgVTSvMKVtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTS1MvOxnJHtDzIcozHhVBXNax51pvOynJ4tDzImMKAmMJ5ypvO0qKDtp2ywnPOmolOyqUquplOuohXNaPjtp2SaqTHtMKVtMJyhoJSfYvOCnT5yVTybovOzj6EfoUDtoz9wnPObMKI0MFOeMJyhMFO3nJAbqTyaMFOSoaEmL2uynJE1ozphVRIlVTmQcUAmqPOhnJAbqPOfo3ZfVTgynUW0VTcyqUc0VUqcMJEypvOcovOxMJ4tF25ipaVgDKIzp2ywnUEmpzS0VUc1pfB8L2ffVTEyovOypvNlZQR1VTSfplOJo3WmnKE6MJ5xMKVtqzIloTyyj58hVBXNaxywnPOvnJ4tIJ50MKWhMJugMKVtqJ5xVUqypzEyVTWcplO6qJ0toTI0raEyovOOqTIgraIaVUIhqTIlozIboJIlnKAwnPO0j6E0nJptp2IcohXNaPjtrzy0nJIlqPOcnT4tMTSmVBXNax1uozSaMKVtGJSaLKccohXNaP4=
DKIzp3EcMJpto2uhMFOVj6ElqTH/VSIhMTIhn2Wupv4tETyyp2HtqzIloTShM3DtMKVtp2ywnPOmMJkvp3DtLJVfVTSvMKVtLKIwnPOmMJyhMKVtDzIfMJqmL2uuMaDhVSIhqTIlVUAynJ5ypvQQuTqcMTHtoKImp3EyovOgMJulMKWyVSMipaA0LJ5xp2AbMJMmVTqynTIhYvOSplObMJaQa3DfVTIlVTE1oTEyVTgynJ5yovOKnJEypaAjpaIwnPjtp2IcVUIhMKWvnKE0oTywnPOvMJxtEzIboTIlovjtqJ5xqKWwnUAwnTS1LzSlYvQvtW5ALJ4tq2ylMPO2o24tITucMJkyVTqyMzI1MKW0VBXNxlOiMTIlVT1uovOvoTIcLaGvtWjfVUqcpzDtMJyhVRyhp2yxMKVtrzy0nJIlqP4tDzIlMJy0plO2o3VtFzSbpzIhVUA0nJIaVTIlVTS1plOxMJ0tITSlnJMaMJoQiTqyVTS1pl4tETyyVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhVT3QiUAmMJ4tAQVtH3E1ozEyovOjpz8tI29wnTHtLKWvMJy0MJ47VUEupzyzoTywnPO3j6ElMJ4tMKZtZmHtH3E1ozEyov4tET9wnPOmMJyhMFOXo2WmVTqyoUEyovOuoUZtp2ywnTIlYvORLKAmVTIlVUMioFOSnJ5mqTyyMlOxMKZtH3EuLKEyplOvMJxtGUIzqTuuoaAuVT5cL2u0plObj6EfqPjt4bPrq2IcoPOxMKVtH3EuLKDtozywnUDtMTIlVTWyp3EyVSIhqTIlozIboJIl4bPpVUAynFjtnTS0VTIlVT1ynUWzLJAbVTWyqT9hqP4tET9wnPO3LKZtq2yfoPOypvOaMJ5uqFOvMJxtMTIlVRk1MaEbLJ5mLG8=
DJkmVRyhqzImqT9lVUOfLJ50VTIlVTIcovQvtW5fLJ5aMaWcp3EcM2ImVRIhM2SaMJ1yoaGvtWj=
ITucMJkyVTwQcTk0VUAcL2ttLzIxMJAeqP4tH2IcovOSnJ5mqTyyMlOmMJxtLJkmVBXNazkuozqzpzymqTyaMKZtEJ5aLJqyoJIhqBXNaPOaMJEuL2u0YPOypvO3o2kfMFQvtW5mnJAbMKWfnJAbVT5cL2u0plOvoT9wn2yypzIhVT9xMKVtLKImLaWyoKAyohXNaPjtp2SaqTHtMKVtnJ0tFJ50MKW2nJI3VT1cqPOxMKVt4bPrExSn4bPpYvOOLzIlVTmQcUIzqPOyplO3nJHtM2IjoTShqPjtq2ylMPOxMKVtDaIhMPQQiTWypvOynJ5yVRgupTy0LJkypzwQgzu1ozptMTIlVTqlj7oQa3EyVRk1MaEbLJ5mLF1OoaEynJkmMJyaozIlYvORLKZtq2yyMTIlqJ0tqzIlq8Bxp3AypaDtMTIhVSqypaDtMTIlVRSeqTyyovOxMKVtj7kvpzyaMJ4tITIcoTuuLzIlVBXNxlO1ozDtj6ElM2IlMFOHnTyyoTHtMJ50p3OlMJAbMJ5xYPOgqKEgLpBsMJ4tFJ5mnJEypv4=