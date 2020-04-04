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Samstag, 04.04.2020 - 00:00
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Eine große Sorge weniger

Strom, Gas und Wasser kommen trotz Corona-Krise zuverlässig in jede Wohnung. Bezahlt werden muss erst später. Aber das hat seine Tücken.

Die Idylle trügt: Das Coronavirus halte die Versorger auf Trab. Aber die Branche schlage sich gut, so Marie-Luise Wolff. Fotos: dpa

Die Idylle trügt: Das Coronavirus halte die Versorger auf Trab. Aber die Branche schlage sich gut, so Marie-Luise Wolff. (Fotos: dpa)

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KURZBIOGRAFIE
Marie-Luise Wolff (61) ist seit Juni 2018 Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, Berlin). Seit Juli 2013 arbeitet sie als Vorstandsvorsitzende des kommunalen Versorgers Entega AG, einem der führenden Ökostromanbieter hierzulande. Sie ist die erste Frau, die mit dem Preis „Energiemanager des Jahres" ausgezeichnet wurde.
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