Samstag, 04.04.2020 - 00:00
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Eine große Sorge weniger
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KURZBIOGRAFIE
Marie-Luise Wolff (61) ist seit Juni 2018 Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, Berlin). Seit Juli 2013 arbeitet sie als Vorstandsvorsitzende des kommunalen Versorgers Entega AG, einem der führenden Ökostromanbieter hierzulande. Sie ist die erste Frau, die mit dem Preis „Energiemanager des Jahres" ausgezeichnet wurde.
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