Elektroautos: Die Chinesen rollen an

Jetzt gehen Fahrzeughersteller aus dem Reich der Mitte in die Offensive. Und nutzen unkonventionelle Vertriebswege hierzulande. So bietet Aiways den Stromer U5 bei Euronics an.

Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen