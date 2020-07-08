Mittwoch, 08.07.2020 - 00:00
3 min
Entega - immer grüner und digitaler
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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PREISE UND STEUER
Bei den Tarifen für Strom und Gas wird sich im zweiten Halbjahr nichts tun, so ein Sprecher der Entega AG, die in Darmstadt und Mainz Grundversorger ist. Und für 2021, wenn die CO2-Bepreisung startet, sei aufgrund des volatilen Umfeldes keine Aussage möglich. Die bis Jahresende gesenkte Mehrwertsteuer wird an die Kunden weitergegeben, am Jahresende verrechnet.
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