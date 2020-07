Entega - immer grüner und digitaler

PREISE UND STEUER

Bei den Tarifen für Strom und Gas wird sich im zweiten Halbjahr nichts tun, so ein Sprecher der Entega AG, die in Darmstadt und Mainz Grundversorger ist. Und für 2021, wenn die CO2-Bepreisung startet, sei aufgrund des volatilen Umfeldes keine Aussage möglich. Die bis Jahresende gesenkte Mehrwertsteuer wird an die Kunden weitergegeben, am Jahresende verrechnet.