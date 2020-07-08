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Mittwoch, 08.07.2020 - 00:00
3 min

Entega - immer grüner und digitaler

Saubere Energie und blitzschnelles Internet: Bei solchen Bündelangeboten war der Darmstädter Versorger bundesweit Vorreiter. Und baut deshalb sein Angebot auch regional aus.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Als Treiber der Energiewende ist Entega bekannt. Nun kommt die Telekommunikation hinzu. Foto: dpa

Als Treiber der Energiewende ist Entega bekannt. Nun kommt die Telekommunikation hinzu. (Foto: dpa)

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PREISE UND STEUER
Bei den Tarifen für Strom und Gas wird sich im zweiten Halbjahr nichts tun, so ein Sprecher der Entega AG, die in Darmstadt und Mainz Grundversorger ist. Und für 2021, wenn die CO2-Bepreisung startet, sei aufgrund des volatilen Umfeldes keine Aussage möglich. Die bis Jahresende gesenkte Mehrwertsteuer wird an die Kunden weitergegeben, am Jahresende verrechnet.
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