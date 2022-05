Es kommt nicht nur auf das Schloss an

Jeden Tag werden im Schnitt 700 Fahrraddiebstähle bei der Polizei angezeigt. Wie groß die Dunkelziffer ist, weiß niemand. Foto: dpa

MAINZ/WIESBADEN - Es klingt, als sei es eine gute Nachricht: Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Aber: Der entstandene Schaden blieb trotzdem unverändert - die Diebe haben es nämlich auf immer teurere Modelle abgesehen. Dabei profitieren sie unter anderem vom Trend zu E-Bikes und Pedelecs. Dadurch werden Deutschland immer wertvollere Räder gefahren und geparkt. Aber eben auch gestohlen.

"Der Schadensdurchschnitt hat sich in den vergangen zehn Jahren von 440 Euro auf 860 Euro fast verdoppelt", sagt Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Dass die Zahl der versicherten Fahrräder, die als gestohlen gemeldet wurden, im Jahr 2021 um rund 15 000 auf 125 000 gesunken ist, sei aber auch ein Corona-Effekt: "Es gab schlicht weniger Gelegenheiten zum Fahrraddiebstahl", sagt Asmussen.

Allerdings scheuen die Täter keine Mühen: "Diebe suchen zunehmend auch in Kellerräumen gezielt nach hochwertigen Rennrädern, E-Bikes oder Mountainbikes, um sie weiterzuverkaufen", sagt der GDV-Hauptgeschäftsführer.

Die Zahlen des Versicherungsverbandes spiegeln auch nur einen Teil des Problems: Fahrräder, die nicht versichert waren, tauchen in der GDV-Statistik ja gar nicht auf. Die Polizei hat im vergangenen Jahr offiziell mehr als 233 000 Fahrraddiebstähle und sogenannte "unbefugte Ingebrauchnahmen" erfasst. Und wie groß die Dunkelziffer der gar nicht gemeldeten Delikte ist, weiß niemand.

Der Mainzer Polizeioberkommissar Lukas Reuscher spricht von rund 700 Taten pro Tag in Deutschland und erklärt, warum die Aufklärungsquote schlecht ist: "Oft gibt es einfach zu wenig Hinweise. Außerdem nimmt auch der Diebstahl von Fahrradteilen zu." Laut Bundeskriminalamt wurden zum Beispiel in Berlin im Jahr 2020 knapp 28 000 Fahrraddiebstähle erfasst, aber noch nicht einmal fünf Prozent davon aufgeklärt.

Um das eigene Rad vor Dieben zu schützen, kann man jedoch einiges tun. Wichtig ist selbstverständlich ein gutes Schloss. Geeignet seien massive Stahlketten-, Falt-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Polizeioberkommissar Reuscher empfiehlt im Idealfall sogar zwei davon, und zwar unterschiedliche: "Das Fahrrad sollte zudem immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einen festen Gegenstand angeschlossen werden, damit es nicht weggetragen werden kann." Das gelte auch beim Abstellen in Fahrradkellern, insbesondere wenn diese öffentlich zugänglich sind. Die Schlösser-Sicherheitsstufen laut Hersteller sind dabei nur bedingt aussagekräftig: "Sie sind nicht vergleichbar, weil jeder Hersteller eigene Sicherheitsstufen ausrufen kann", sagt Reuscher und weist auf die Alarmfunktion einiger Modelle hin: "Wenn jemand am Schloss rüttelt, gibt es einen schrillen Ton."

Wer noch einen Schritt weitergehen will, kann einen GPS-Tracker mit entsprechender App nutzen, der sich auch im Rücklicht oder Sattelrohr positionieren lässt. Im Notfall kann man die Route des Diebes dann im Internet verfolgen. Reuscher rät aber, auf jeden Fall immer sofort die Polizei zu informieren und Strafanzeige zu stellen. Das geht inzwischen in Rheinland-Pfalz und Hessen - und in vielen anderen Bundesländern - auch im Internet über das Portal www.online-strafanzeige.de.

In Frankreich ist

die Codierung bereits Pflicht

Bei einer Codierung bekommt das Fahrrad einen ganz persönlichen "Stempel", entweder über einen speziellen Aufkleber oder eine Gravurmaschine. Diese und weitere Daten können im Fahrradpass festgehalten werden, den es auch als kostenlose App für iphones und Android-Smartphones gibt. Hier können alle wichtigen Daten festgehalten und im Notfall über die App oder als Mail verschickt werden, zum Beispiel an die Polizei oder den Versicherer. "Das erleichtert die Bearbeitung eines Fahrraddiebstahls sehr", sagt Polizeioberkommissar Reuscher. Außerdem empfiehlt er, Fotos vom eigenen Rad zu machen und nach einem Diebstahl eine Suchanzeige zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen aufzugeben. So sei schon manche Tat aufgeklärt worden.

Nicht nur bei den Ermittlungen, auch bei der Rückgabe von gestohlenen Fahrrädern an den Eigentümer ist eine Codierung sehr hilfreich. Der Fahrradclub ADFC bietet sie immer wieder in vielen Städten und Gemeinden an. In Frankreich ist solche eine Codierung sogar bereits Pflicht. Und der ADFC rät, sein Rad mit individuellen Merkmalen einzigartig zu machen: "Der Dieb wird es dann schlechter wieder los."