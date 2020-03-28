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Samstag, 28.03.2020 - 00:00
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Essen auf Rädern

Weil viele sich zu Hause verschanzen in Coronazeiten, haben Online-Lebensmitteldienste Hochkonjunktur. Aber auch Probleme.

Von Achim Preu und Erich Reimann
Alle Hände voll zu tun haben derzeit Online-Lebensmittelanbieter wie Amazon Fresh. Foto: dpa

Alle Hände voll zu tun haben derzeit Online-Lebensmittelanbieter wie Amazon Fresh. (Foto: dpa)

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HAND IN HAND
Läden sind geschlossen, dort bleibt man auf Ware sitzen. Währenddessen hat der Onlinehandel mit Lieferengpässen zu kämpfen. Solche Bestellungen sollen nun an stationäre Geschäfte weitergegeben werden. Näheres zum Modell des E-Commerce-Verbandes findet sich unter www.bevh.org unter „Corona“.
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Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Achim Preu Kommentar zu Online-Handel: Alternative
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