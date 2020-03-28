Samstag, 28.03.2020 - 00:00
3 min
Essen auf Rädern
Von Achim Preu und Erich Reimann
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HAND IN HAND
Läden sind geschlossen, dort bleibt man auf Ware sitzen. Währenddessen hat der Onlinehandel mit Lieferengpässen zu kämpfen. Solche Bestellungen sollen nun an stationäre Geschäfte weitergegeben werden. Näheres zum Modell des E-Commerce-Verbandes findet sich unter www.bevh.org unter „Corona“.
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Kommentare
Achim Preu Kommentar zu Online-Handel: Alternative
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