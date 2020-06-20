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Samstag, 20.06.2020 - 00:00
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„Existenzbedrohende Katastrophe“

Die Beschäftigten haben der Lufthansa ihre Unterstützung bei der Krisenbewältigung angeboten. Mögliche Wege zeigt der Konzernbetriebsratsvorsitzende, Christian Hirsch, auf.

Die Mitarbeiter der Lufthansa sind sauer, dass im staatlichen Rettungspaket kein Satz zur Beschäftigung steht. Das berichtet der Konzernbetriebsratsvorsitzende der Lufthansa AG, Christian Hirsch. Fotos: dpa/Hirsch

Die Mitarbeiter der Lufthansa sind sauer, dass im staatlichen Rettungspaket kein Satz zur Beschäftigung steht. Das berichtet der Konzernbetriebsratsvorsitzende der Lufthansa AG, Christian Hirsch. (Fotos: dpa/Hirsch)

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