Expansive US-Geldpolitik treibt Dax auf Rekord

Frankfurt/Main - Die weiterhin sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat die Börsen-Rally befeuert. Der Dax rückte um 1,23 Prozent auf 14.775,52 Punkte vor und erklomm eine weitere historische Höchstmarke.

Damit ist der deutsche Leitindex nahe an die nächste runde Marke von 15.000 Punkten herangerückt. «Der Dax läuft und läuft und läuft», hieß es in einem Marktkommentar der Bank HSBC.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Preise kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose haben die Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und rechnen bis 2023 weiter mit Leitzinsen an der Nullmarke. Hohes Wachstum bedeute für die Fed noch lange nicht, dass die Leitzinsen steigen - kein Wunder also, dass die Börsen die jüngsten Beschlüsse der Fed mit Kursgewinnen begrüßten, schrieb Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen blieb mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 31.972,96 Punkte etwas hinter dem Dax zurück.

