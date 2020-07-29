Mittwoch, 29.07.2020 - 00:00
3 min
Finanzaufsicht Bafin unter Beschuss
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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BAFIN
Die etwa 2700 Beschäftigten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn und Frankfurt beaufsichtigen 1630 Banken, 720 Finanz- und 40 Zahlungsinstitute sowie 90 deutsche Zweigniederlassungen europäischer Kreditinstitute. Darüber hinaus kümmert sich die Behörde um rund 570 Versicherer und Pensionsfonds sowie 400 Kapitalverwaltungsgesellschaften und mehr als 6300 inländische Fonds.
Die Bafin ist im öffentlichen Interesse tätig und soll mit ihrer Solvenzaufsicht die Zahlungsfähigkeit der Betroffenen sicherstellen. Gleichzeitig soll die Marktaufsicht faire und transparente Verhältnisse auf dem Markt gewährleisten.
Die Bafin ist im öffentlichen Interesse tätig und soll mit ihrer Solvenzaufsicht die Zahlungsfähigkeit der Betroffenen sicherstellen. Gleichzeitig soll die Marktaufsicht faire und transparente Verhältnisse auf dem Markt gewährleisten.
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