Fleisch - mehr als Geschmackssache

WAS SAGT EDEKA?

Mit Blick auf die Unternehmensverantwortung wurden beide Edeka-Produkte mit „mangelhaft" bewertet. In einer Stellungnahme weist das Unternehmen die Bewertung zurück, sie „reflektiere nicht unser tatsächliches Engagement für Verantwortung und Tierwohl, sondern geht allein auf die Einhaltung des Datenschutzes zurück“, heißt es. Fragen zur allgemeinen Unternehmenspolitik, aber auch zur Beschaffungspolitik sowie zu Tierwohlanforderungen und Anforderungen an Schlacht- und Zerlegebetriebe seien im Vorfeld ausführlich beantwortet, aber im Test nicht berücksichtigt worden.



Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Als Vorreiter im Handel versehen wir die Verpackungen unserer SB-Fleischprodukte mit einem QR-Code, anhand dessen die Herkunft und Verarbeitung des Produkts nachvollzogen werden kann. Dieser QR-Code fehlte bedauerlicherweise bei den beiden getesteten Artikeln. Zukünftig werden wir auch hier eine Rückverfolgbarkeit für alle Kunden sicherstellen.“