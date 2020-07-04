Samstag, 04.07.2020 - 02:00
3 min
Fleisch - mehr als Geschmackssache
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
DxIFGRyBVP0tJzSlqPjtp2SzqTyaVUIhMPOfMJywnUDtM2IvpfBxqJ50VBXNxlOHLJptMfB8pvOHLJptMZB8pzM0MJ4tMTIlrzIcqPOvMJxtp2Abj7MhMJ0tH29goJIlq2I0qTIlVRu1ozEypaE0LKImMJ5xMFOGL2u3MJyhMKA0MJSeplOuqJLtMTIgVRqlnJkfVTkuozEyov4tIJ5xVTkuqKDtH3EcMaE1ozptI2SlMJ50MKA0VTqcLaDtMKZtLKIwnPOhqKVtp2IfqTIhVTI0q2SmVTShVTEypzIhVSS1LJkcqZBxqPOuqKA6qKAyqUcyov4tDJ4tMTIhVRWyMTyhM3IhM2IhYPO1oaEypvOxMJ5yovOmnJHtpUWiMUI6nJIlqPO3MKWxMJ4fVTSfoTIlMTyhM3Ztp2Abo24hVREypvOmMKOupzS0MFOHMKA0VUc1pvOIoaEypz5ynT1yoaA2MKWuoaE3o3W0qJ5aVPuQo3Wjo3WuqTHtH29wnJSfVSWyp3OioaAcLzyfnKE5VT9xMKVtn3IlrvOQH1VcVUW1ozDtqJ0tMTyyVR5uL2gyoaA0MJSeplOeo21gqPOynJ5yoFOOpUOyqTy0rfB8M2kypvOaoTIcL2tfVUc1oJyhMTImqPO3MJ5hVT1uovOhnJAbqPO6qFOPnJ8gEzkynKAwnPOapzIcMaDh
Iz9hVRSfMTxtLzymVSWyq2Ht4bPGVBXNaxIhM2SaMJ1yoaDtoaIlVTGQiUWzqTya4bPp
ETyyVRuiMzMhqJ5aYPOxLKAmVTEuplOaMKAyoTkmL2uuMaEfnJAbMFOSozquM2IgMJ50VZB8LzIlVTEcMFOaMKAyqUcfnJAbMJ4tGJyhMTImqUA0LJ5xLKWxplObnJ5uqKAaMJu0YPO6MKWmqZB2paDtHUWinzIeqTkynKEypzyhVSAcoJ9hMFOZnJ5xMJ1uoz4tozSwnPOxMJ4tDzImqJAbMJ4tMTIlVTWyLKIzqUWuM2IhVRAFHl1GLJAbqzIlp3GQcT5xnJqyovOcovOxMJ4tH3GQcTkfMJ4tqJ5xVSAwnTkuL2u0LzI0pzyyLzIhVT1cqPOynJ5yoFOynJ56nJqyovOGLKE6BvQvtW5VnJ50MKVtn29hqzIhqTyiozIfoTIhVSA0MJSeplOmo2kfqTHtn2IcovOYqJ5xMFOapz/Qa2IhVRIcoaAuqUbtMfB8pvOHnJIlq29boPjtDKWvMJy0MKVtqJ5xVSIgq2IfqPOypaqupaEyov7vtWjtDJAbqPOVLJ5xMJkmn2I0qTIhVBXNxlO2o24tDJkxnFOvnKZtHzI3MFQvtWZtMJ5aLJqcMKW0MJ4tp2ywnPOxj7klMaEcMlO1ozDtMz9lMTIlqTIhVTguqJ0toJIbpvOuoUZtMTSmVRIcozuuoUEyovOaMKAyqUcfnJAbMKVtH3EuozEupzEmYvQvtW5RnJHtF2I0qTIhVUA0MJkfMJ4tn2IcozHtnZB2nTIlMJ4tDJ5zo3WxMKW1ozqyovOuovOxnJHtGJSmqPOxMKVtITyypzHtqJ5xVTS1L2ttozywnUDtLJ4tMTyyVRSlLzIcqUAvMJEcozq1ozqyovOcovOGL2ufLJAbqTwQgzMyovO1ozDtMTIhVSElLJ5mpT9lqPOxMKVtH2Abq2IcozHtraIgVSAwnTkuL2u0nT9z4bPpYPOmLJq0VRkcozEyoJShovO1ozDtn3WcqTymnJIlqPO6qJqfMJywnPjtMTSmplOxnJHtEJyhn2S1MaAjo2kcqTyeVUc1VUqyozyaVTS1MvObj7MbMKWyVSEcMKW3o2ufYIA0LJ5xLKWxplOuLaccMJk0BvQvtW5RLKZtHUWiMUIeqUAipaEcoJIhqPjtMTSmVTWyp3AypzImVSEcMKW3o2ufVTygVRWfnJAeVTuuqPjtnKA0VT5uL2ttq2yyVUMipvOmMJulVTqypzyhM+XNaPjtp2SaqPOxnJHtHUWinzIeqTkynKEypzyhYvORnJHtp296nJSfMFOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVUqypzEyVTWcplOdMKE6qPOiMaDtLJ4tH3IvqJ50MKWhMJugMKVtLJWaMKAwnT9vMJ47VUAcMFOypzuuoUEyovOxLJ5hVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTEyovOOqJM0pzSaYPOynJ5yVTMyp3EyVScunTjtLJ4tH2Abq2IcozIhVUc1VUAwnTkuL2u0MJ4tqJ5xVUqypzEyovOjpz8tITyypvOvMKcunTk0YvORLKAmVUAioTAbMFOKMKWeqzIlqUYQcTqyVTSvM2ImL2uuMzM0VUqypzEyovOmo2kfMJ4fVTWyn3YQcTM0nJq0MFOxnJImMFOKo2AbMFO1oaEypvOuozEypzIgVTEcMFOPqJ5xMKAeLJ56oTIlnJ4h
EUWynJ1uoPQvtW5gLJ5aMJkbLJM04bPpVPOzj7klVRIxMJguVUIhMPOHo2AbqTIlVR5yqUEi
GzI1oz1uoPObLKDtH3EcMaE1ozptI2SlMJ50MKA0VTygVRAGHv1HMKA0VTEcMFOBo3EyVBXNazS1p3WynJAbMJ5x4bPpVUMypzqyLzIhYvORpzIcoJSfVUWynJAbqTHtMKZtp29aLKVtoaIlVToQiUVtMJyhVBXNaz1uozqyoTuuMaGvtWjfVUIhMPO6q2SlVTS1p3AwnTkcMpBsoTywnPOzj7klVRIxMJguVUIhMPOxMKWyovORnKAwo3IhqP1Ho2AbqTIlVR5yqUEiYvOKnJHtn2SgVTImVUc1VTEyoFO2MKWhnJAbqTIhMTIhVSIlqTIcoQ8t4bPrEJEyn2Rtq2ylLaDtoJy0VTEyoFOGoT9aLJ4t4bPnI2ylVTkcMJWyovOZMJWyoaAgnKE0MJmvtWtfVTWyq2Icp3DtMKZtLJWypvOhnJAbqP4tETIlVRgioacypz4tM2SvVUc3LKVtDKImn3IhMaDtraHtp2IcozIlVSIhqTIlozIboJIhp3OioTy0nJffVUMypaqynJqypaEyVTSvMKVtMTIhVRIcozWfnJAeVTyhVTEcMFODpz9xqJg0nJ9hVUAynJ5ypvOxpzIcVSOlo2E1n3EyVTygVSEyp3DfVTS1L2ttMfB8paZtDzyiYIA0MJSe4bPpYPOmLJq0VRkcozEyoJShov4tET9eqJ1yoaEyYPOxnJHtMJyhMFOFj7kwn3MypzMioTq1ozptMTIlVSOlo2E1n3EyVUc1oFOGL2ufLJAbqTWyqUWcMJVtqJ5xVSOlo2E1rzIhqTIhVTIlopB2M2kcL2u0VTwQcUE0MJ4fVTWfnJIvMJ4tMJWyozMuoTkmVSMypaAwnTk1p3AmLJAbMFjtLJ5aMJWfnJAbVTS1plORLKEyoaAwnUI0rzqlj7khMTIhYt==
WAS SAGT EDEKA?
Mit Blick auf die Unternehmensverantwortung wurden beide Edeka-Produkte mit „mangelhaft" bewertet. In einer Stellungnahme weist das Unternehmen die Bewertung zurück, sie „reflektiere nicht unser tatsächliches Engagement für Verantwortung und Tierwohl, sondern geht allein auf die Einhaltung des Datenschutzes zurück“, heißt es. Fragen zur allgemeinen Unternehmenspolitik, aber auch zur Beschaffungspolitik sowie zu Tierwohlanforderungen und Anforderungen an Schlacht- und Zerlegebetriebe seien im Vorfeld ausführlich beantwortet, aber im Test nicht berücksichtigt worden.
Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Als Vorreiter im Handel versehen wir die Verpackungen unserer SB-Fleischprodukte mit einem QR-Code, anhand dessen die Herkunft und Verarbeitung des Produkts nachvollzogen werden kann. Dieser QR-Code fehlte bedauerlicherweise bei den beiden getesteten Artikeln. Zukünftig werden wir auch hier eine Rückverfolgbarkeit für alle Kunden sicherstellen.“
Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Als Vorreiter im Handel versehen wir die Verpackungen unserer SB-Fleischprodukte mit einem QR-Code, anhand dessen die Herkunft und Verarbeitung des Produkts nachvollzogen werden kann. Dieser QR-Code fehlte bedauerlicherweise bei den beiden getesteten Artikeln. Zukünftig werden wir auch hier eine Rückverfolgbarkeit für alle Kunden sicherstellen.“
DJWypvOyplOaLJVtLKIwnPOZo2VtnJ0tITImqPjtqJ5xVUc3LKVtMfB8pvOxnJHtLzIcMTIhVRWcol1OozWcMKEypvORMJ5lMJHtqJ5xVTEcMFOPnJ9gMKE6M2IlMJxtHTywnTkypvNbLzIcMTHt4bPrM3I04bPpXGbt4bPrDzIcMTHtp2yhMPOmqTSlnlOyozquM2yypaDtqJ5xVUAynUVtqUWuoaAjLKWyoaDhVSAcMFOhLJ5hqTIhVTSfplOynJ56nJqyVTybpzHtEJyhn2S1MaAjpzIcp2KvtWjfVUAuM3DtGTyhMTIgLJ5hYvORMJ1hLJAbVT5ynT1yovOvMJyxMFOuqJAbVTybpzHtGTyyMzIlLJ50MJ4tnJ4tMTyyVSOzoTywnUD6VBXNayAcMFOzo3WxMKWhVUMcMJjtMfB8paZtITyypaqinTjt4bPGVTyhVTEypvOALKA0VUMcMJjtDKImoTS1MvO1ozDtEJyhp3ElMKHtq2yyVSA0pz9bYPOzj7klVSAuqJIhVUIhMPOTMKWeMJjtoJIbpvODoTS0rvOuoUZtM2ImMKE6oTywnPO2o3WaMKAwnUWcMJWyov7vtWjtETyyVRWyMTyhM3IhM2IhYPO1oaEypvOxMJ5yovOxLKZtDzyiYH5uL2gyoaA0MJSeVUMiovOFMKqyVUOlo2E1rzyypaDtq3IlMTHfVTIlnTyyoUEyovOxLKZtMJyhrzyaMFQvtW5PMJMlnJIxnJqyozGvtWjtnJ0tITImqP4tI2IcqTIlMFOPnJ8gHUWiMUIeqTHtqz9hVTShMTIlMJ4tDJ5vnJI0MKWhVUqcMFOvMJympTyyoUA3MJymMFOOoT5uqUIlLFO3qKWxMJ4tozywnUDtLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0YvOPnKAfLJ5aVUAcozDtLJWypvOinT5ynTyhVT51pvOynJ4tHUWirzIhqPOxMKVtGJSmqUAwnUqynJ5yVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVRWcol1GL2u3MJyhMFjtq2yyVREuqTIhVTEypvOOM3WuoJSln3DgFJ5zo3WgLKEco25mYHqyp2IfoUAwnTSzqPO6MJyaMJ4h
ETSmVSIlqTIcoPOxMKZtH3EcMaE1ozpgI2SlMJ50MKA0YIEyLJ1mYPOxLKZtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOmnJIvMJ4tH2AboTSwnUEbj7MzMFO1ozDtMTyyVSA0j6EfoTHtLzIcVUc3j7MfMvOZLJ5xq2ylqTIhVTyhp3OcrzyypzIhVTE1pzM0MFjtnKA0VTyhp2qyp2SgqPOypz7QiTAbqTIlozD6VBXNaxEcMFOVLJ5xMJkmn2I0qTIhVTuuoUEyovOgnKDtnJulMKVtHUWynKAjo2kcqTyeVBXNxlOapz/Qa2HtGJIhM2IhVToQiUVtq2IhnJptE2IfMPQvtWZtMTyyVR1up3AyoaEcMKWbLJk0qJ5aVUIhMPOjpzIej6ElMFOOpzWynKEmqzIlnZBxoUEhnKAmMFOgnKDtLJ0tGTS1MzIh4bPpYPObMJaQa3DtMKZhVREcMFODpzIcp3AjLJ5hMFOxMKVtHUWiMUIeqTHtnJ0tITImqPOlMJywnUDtpUWiVRgcoT8tGzSwn2Ihp3EyLJftqz9hVQHfAmNtEKIlolOvnKZtnTyhVUc1VQR5YQxjVRI1pz8tMfB8pvOxLKZtDzyiYHMfMJymL2ttqz9hVSWyq2HhVREypvOJMKWeLKIzp3OlMJymVUAuM3DtLJWypvOhnJAbqUZtMTSlj7kvMKVtLKImYPO3nJHtqzyyoPOxLKMiovOvMJygVRIlrzI1M2IlVTShn29goKDfVTEcMFOSnJ5eLKIzp3OlMJymMFOxMKVtFTShMTIfp2gyqUEyovOvoTyyLzIhVTcuVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtITImqTIlVTqynTIcoF4=
ETSmplOgMJulMKWyVRuuozEyoUAeMKE0MJ4tqz9hVQVjZwRtLJ4toaIlVRMfMJymL2ttqz9gVSAwnUqynJ4tLJ5vnJI0MJ4tq29foTIhYPOxLKZtoJyhMTImqTIhplOxMKVt4bPrFTSfqUIhM3Azo3WgVQYvtWjtnJ0tqzyypaA0qJMcM2IhVSEcMKW3o2ufYHkuLzIfVTIhqUAjpzywnUDfVUqcpzDtoTS1qPOZnJ5xMJ1uoz4tn2S1oFOgMKWeoTywnTHtIzIlLzImp2IlqJ5aMJ4tLaWcozqyov4tFzIxMKVtraqynKEyVRWuqJIlVTygVSEyp3Dtp2I0rzHtMTyyplQvtWZtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFO6MJuhVSOlo3cyoaDtoJIbpvODoTS0rvOcoFOGqTSfoPQvtWZtp2Abo24tnzI0raDtMaWynKqcoTkcMlO1oGbt4bPrFT9bMKZtITyypaqinTjtM2SlLJ50nJIlMJ4tLJWypvOypaA0VTEcMFOGqUIzMJ4tMUWynFO1ozDtqzyypv4tETyyp2ImVRMfMJymL2ttnKA0VUEyqJIlYPOxLKZtDJ5aMJWiqPOvnKAbMKVtpzSl4bPpYPOmLJq0VTEcMFODpz9dMJg0oTIcqTIlnJ4h