Flut teuerster Schadensfall für Provinzial-Versicherung

Münster - Dem Versicherer Provinzial sind nach der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bisher Schäden in Höhe von 761,3 Millionen Euro gemeldet worden. Es handele sich um «das größte und teuerste Schadenereignis in der Geschichte der Provinzial», sagte Vorstandschef Wolfgang Bauer laut einer Mitteilung.

Als Regionalversicherer sei die Provinzial in den Hochwassergebieten stark vertreten und habe dort viele

Kunden. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens sei derzeit noch nicht absehbar. Nach Schätzungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) dürfte die Hochwasserkatastrophe die Versicherungen zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten.

