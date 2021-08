2 min

Foxconn: iPhone-Hersteller baut bald auch E-Autos

Der Elektronikriese aus Taiwan denkt angeblich an Werke in Europa. Mit der Opel-Mutter Stellantis wurde bereits ein Gemeinschaftsunternehmen in den Niederlanden gegründet.

Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen