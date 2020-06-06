Samstag,
06.06.2020 - 00:00
2 min
„Fridays for Future“ wieder auf der Straße
Die finanzielle Corona-Hilfe des Bundes für die Auto- und Luftfahrtindustrie bringt die Aktivisten wieder auf die Straße. Sie protestieren für einen „klimagerechten“ Wiederaufbau.
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