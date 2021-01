Funkenflug am Rhein

EIGENTOR IM NETZ

Mit einer Werbeaktion bei Facebook hat Entega ein Eigentor geschossen. Dort wirbt der Darmstädter Versorger damit, Mainz 05 zum ersten CO2-neutralen Verein gemacht zu haben. Hämische Kommentare gibt es reichlich. Entega habe ihn in den letzten vier Wochen mehr Nerven gekostet als die Nullfünfer in der aktuellen Verfassung – und das wolle was heißen, schreibt einer. Die Mainzer Stadtwerke gäben wenigstens kein Geld für unnötiges Sponsoring aus. Dann könnten sie auch die Preise senken, so ein anderer.