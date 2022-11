Gas-Soforthilfe: Was Verbraucher wissen müssen

Region - Anfang 2023 kommen Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Beide deckeln bis zum Frühjahr 2024 den Preis für 80 Prozent des individuellen Verbrauchs. Um Millionen Menschen schon vorher zu entlasten, hat die Bundesregierung eine Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden auf den Weg gebracht. Doch wie und wann kommen die Verbraucher an ihr Geld? Was gilt für Mieter, die nicht direkt mit den Versorgern abrechnen? Fragen und Antworten zur Gas-Soforthilfe.

Vereinfacht: Er zahlt ein Zwölftel der Gas- und Fernwärmerechnung für das Jahr 2022, also nicht den realen Verbrauch im Dezember. Im Detail ist es komplizierter: Berechnungsgrundlage sind laut Bundeswirtschaftsministerium die dem Septemberabschlag zugrunde liegende Verbrauchsannahme für das Jahr 2022 (davon ein Zwölftel) und der im Dezember geltende Gaspreis des Versorgers, plus ein Zwölftel des jährlichen Grundpreises. Mit dem Septemberwert wird verhindert, dass Kunden ihren Abschlag noch schnell nach oben setzen konnten; die Berücksichtigung des Gaspreises im Dezember sorgt dafür, dass zwischenzeitlich erfolgte Preisanhebungen miteinfließen.

Im Dezember übernimmt der Staat für alle Verbraucher die Gas- und Fernwärmerechnung, genauer: den im Dezember fälligen Abschlag. Das Geld fließt direkt an die Versorger, entsprechend reduziert sich die Forderung gegenüber den Kunden, wobei das Hauseigentümer, Mieter oder auch Vermieter sein können. Anders als bei der Energiepreispauschale im September kommt also diesmal kein Staatsgeld direkt bei den Verbrauchern an.

Viele Vermieter haben die Heizkosten noch gar nicht angepasst

Wie funktioniert die Soforthilfe für Gaskunden, die direkt mit dem Versorger abrechnen?

In den meisten Fällen sehr einfach. Wer seine Abschläge per Einzugsermächtigung zahlt, muss nichts tun: Die Versorger ziehen den Abschlag für Dezember nicht ein, weil sie das Geld ja vom Staat bekommen. Falls der Versorger sich den Betrag doch vom Konto holt, muss er ihn bis Ende Dezember erstatten. Kunden, die ihren Abschlag direkt oder per Dauerauftrag überweisen, müssen die Dezemberzahlung aktiv aussetzen. Tun sie das nicht, wird der Betrag später bei der Jahresabrechnung gutgeschrieben.

Was müssen Mieter beachten, die nicht direkt mit dem Versorger abrechnen?

Oft zahlen die Mieter ihre Heizkosten als Abschlag mit der Miete an den Vermieter, dieser rechnet dann im Folgejahr ab. Viele Vermieter haben die Betriebskosten noch nicht an die höheren Energiepreise angepasst, sind also in Vorlage getreten. In diesen Fällen drohen hohe Nachzahlungen; diese reduzieren sich nun durch die Dezemberhilfe. Das heißt aber auch: Faktisch kommt die Hilfe bei vielen Mieter erst irgendwann im Jahr 2023 an. Ausnahme: Hat ein Vermieter die Abschläge in den vergangenen neun Monaten erhöht, müssen die Mieter den Erhöhungsbetrag für Dezember nicht zahlen. Darüber sollten den Vermieter jedoch informieren.