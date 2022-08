Hacker attackieren Industrie- und Handelskammern

Die Industrie- und Handelskammern sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. (Symbolfoto: dpa)

DARMSTADT - Die Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar ist Opfer eines Hackerangriffs geworden – und mit ihr alle anderen Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Bei sämtlichen IHK wurden die IT-Systeme heruntergefahren, nachdem ab Mittwochnachmittag verdächtige „Aktivitäten“ bemerkt worden waren.

Betroffen sind Systeme der IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) mit Sitz in Dortmund, die von allen deutschen Kammern genutzt werden. Internetseiten der IHK waren nicht abrufbar, auch Telefonanlagen waren lahmgelegt. E-Mail-Accounts der Mitarbeiter seien ebenfalls betroffen, teilte die IHK Darmstadt mit. „Aufgrund einer Cyberattacke hat die IHK-Organisation ihre IT-Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren“, erklärte am Donnerstagmittag Robert Lippmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt. „Aktuell wird intensiv an einer Lösung und der weiteren Abwehr gearbeitet.“