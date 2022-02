Hauptgeschäftsführer Lang will BDI verlassen

Joachim Lang will den Bundesverband der Deutschen Industrie verlassen (Archivbild). Foto: Kay Nietfeld/dpa (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Berlin - Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang, will den Verband verlassen. Das teilten Lang und BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Montag in Berlin in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Zuvor hatte die «Welt» darüber berichtet.

«Herr Dr. Lang wird die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie das Präsidium des BDI in dessen nächster Sitzung am 21. Februar 2022 um die Aufhebung seiner Bestellung bitten, um sich künftig neuen Aufgaben außerhalb des Verbandes zu widmen», erklärten beide. «Dies geschieht in voller wechselseitiger Wertschätzung der Beteiligten.»

Der 1967 geborene Lang war seit Dezember 2016 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI und seit April 2017 dessen Hauptgeschäftsführer. Vorher war er Dezernent für Rüstungskontrollrecht beim Bundesverteidigungsministerium, arbeitete im Sekretariat des Bundesrats, für den Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag und im Kanzleramt. Danach war er jahrelang für den Energiekonzern Eon tätig.

