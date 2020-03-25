Mittwoch, 25.03.2020 - 00:00
3 min
„Heizöl bleibt länger günstig“
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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KLIMASCHUTZ
Heizöl wird zum 1. Januar 2021 automatisch teurer. Und zwar um rund sieben Cent je Liter. Grund ist die höhere CO2-Bepreisung von 25 Euro je Tonne, die bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro steigt. Ziel der Bundesregierung ist der Umstieg auf umweltfreundlichere Alternativen.
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Achim Preu Kommentar zum Heizöl: Nur die Ruhe
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