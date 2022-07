Hoffnung auf Gaslieferungen hält Dax auf Erholungskurs

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesentwicklung angeknüpft. Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,44 Prozent höher bei 13.366,48 Punkten, nachdem er tags zuvor um 2,7 Prozent gestiegen war. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Mittwoch 1,31 Prozent auf 26.863,97 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Die Aktien von Uniper standen dank der Aussicht auf baldige Staatshilfen für den angeschlagenen Energiekonzern mit einem Kursplus von fast 16 Prozent einsam an der MDax-Spitze. Bereits am Vortag waren sie - angetrieben von Spekulationen um weitere Gaslieferungen aus Russland - um gut 10 Prozent gestiegen.

Nun steht Uniper Papier des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge kurz vor einer Rettungsaktion, bei der die Bundesregierung Milliarden von Euro zuschießen und sich direkt an dem taumelnden Gaskonzern beteiligen könnte.

Mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent reagierten die Aktien von Continental auf vorläufige Quartalszahlen des Reifenherstellers. Der Quartalsumsatz und die Marge lagen leicht über den Markterwartungen, die Jahresziele wurden bestätigt. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von soliden Eckdaten in einem schwierigen Umfeld für die Branche.

Bei den Aktien von Delivery Hero und Hellofresh griffen abermals Anleger in der Hoffnung auf Schnäppchen zu. Die Papiere des Kochboxenversenders Hellofresh stiegen zuletzt um 6,1 Prozent und waren damit Spitzenreiter im Dax. Zuvor hatten sie ein Sechswochenhoch erklommen. Die Titel von Delivery Hero verteuerten sich um 8,8 Prozent und gehörten zu den Top-Werten im MDax. Sie erreichten den höchsten Stand seit April.

Die Aktien von Scout24 profitierten von einer Hochstufung und verteuerten sich um 2,1 Prozent.

Dagegen ging es für die Aktien von Rational als MDax-Schlusslicht um 2,3 Prozent abwärts. Die britische Bank HSBC hatte ihr Rating für die Papiere des Profiküchen-Ausrüsters von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt.

