Höhle der Löwen: Wer die Bienen-Box will, muss warten

WELTBIENENTAG

Der Weltbienentag am 20. Mai will darauf aufmerksam machen, dass mittlerweile viele Bienenarten, insbesondere Wildbienen, bedroht sind.



Auch der Klimawandel setze den Tieren zu, betont der Deutsche Imkerbund: „Die stetige Temperaturzunahme, Hitze-Kälte-Extreme, die Abnahme der Jahresniederschlagsmenge und die Gefahr von großflächigen Stürmen und Starkregen beeinflussen das Leben von Honig- und Wildbienen beträchtlich.“



Nach einer Umfrage unter Imkern starben im vergangenen Winter rund 14 Prozent aller Bienenvölker in Deutschland.



Bienenfreunde, die selbst zum Hobby-Imker werden wollen, fordert der Imkerbund auf, sich zuvor fundiertes Fachwissen anzueignen. Der Verband bietet dazu auch Schulungen an. Wichtig sei es zudem, bienenfreundliche Pflanzen anzubauen. Weitere Infos und Tipps gibt es unter www.deutscherimkerbund.de