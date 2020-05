Hongkong-Konflikt hemmt Börsen bislang nicht

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag mit weiteren Gewinnen an seine starke Vorwoche angeknüpft. In der ersten Stunde legte der deutsche Leitindex um 0,69 Prozent auf 11.149,80 Punkte zu.

In London und New York sind die Börsen zum Wochenauftakt feiertagsbedingt geschlossen und fallen als Impulsgeber aus, sodass hierzulande der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen dürfte.

Wie schon in der Vorwoche, als der Dax mit einer Rally von fast sechs Prozent die runde Marke von 11.000 Punkten zurückerobert hatte, tat sich der Index mit dem Sprung über 11.200 Punkte aber schwer.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte rückte am Montag zuletzt um 0,79 Prozent auf 24.783,13 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um ein gutes halbes Prozent hoch.

Die jüngste Entwicklung in Hongkong hemmt den deutschen Aktienmarkt bislang nicht. Mit Sicherheitsgesetzen will China stärker als je zuvor in seiner autonomen Sonderverwaltungsregion eingreifen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kam es deshalb wieder zu Demonstrationen. Die Börse in Hongkong reagierte zum Wochenauftakt mit weiteren Verlusten. Gleichzeitig warnte China die USA vor einem «neuem Kalten Krieg».

«Eine Neuauflage des Handelskrieges zwischen den beiden Supermächten wäre in der schwierigen Lage, in der sich die Weltwirtschaft befindet, katastrophal», schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. «Die Anleger sind hin- und hergerissen zwischen den positiven Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und den schwelenden geopolitischen Konflikten.» Die Experten der Helaba warnten zudem vor den Gefahren für den Aktienmarkt durch eine zweite Welle der Corona-Pandemie. Das Potenzial für den Dax auf der Oberseite sei wohl erst einmal begrenzt, hieß es.

Im Blick steht hierzulande am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das ein Bild der konjunkturellen Stimmung im Mai liefern wird. Im vergangenen Monat war der Geschäftsklimaindex wegen der Coronakrise auf ein Rekordtief gestürzt.

An der Dax-Spitze gewannen nach einer Bloomberg-Meldung über einen Teilerfolg im Glyphosat-Streit bei US-Vergleichsverhandlungen die Bayer-Titel fast fünf Prozent. Ein Händler sagte, es sei gewiss positiv, dass ein Ende der Klagen näher rücke. Zugleich mahnte er, dass immer noch mehr als 30 Prozent der Klagen wohl nicht abgeschlossen seien.

Die Papiere der Lufthansa stiegen um zwei Prozent. Es gibt aber immer noch keinen Durchbruch bei den Staatshilfen für die Fluggesellschaft.

Im Fokus steht zudem Volkswagen. Gut viereinhalb Jahre nach Auffliegen des Dieselskandals verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Vormittag das erste höchstrichterliche Urteil. Damit entscheidet sich, ob der Autohersteller betroffenen Autobesitzern wegen der illegalen Abgastechnik Schadenersatz zahlen muss. Die im Dax notierten Volkswagen-Vorzüge notierten zuletzt leicht im Minus.

In den Reihen hinter dem Dax kletterten einige Krisengewinner-Aktien erneut in Rekordhöhen, darunter die Anteile des Softwarekonzerns Teamviewer, des Essenslieferanten Delivery Hero und der Shop Apotheke. Shop Apotheke kosteten erstmals mehr als 100 Euro. Delivery Hero drehten zuletzt jedoch ins Minus.

Weiter auf Erholungskurs mit plus vier Prozent befanden sich zudem Sixt. Der Autovermieter profitierte zuletzt stark von der Lockerung der weltweiten Reisebeschränkungen. In den USA meldete zudem Wettbewerber Hertz Insolvenz an. Unter Chapter 11 werde Hertz als Konkurrent für Sixt jedoch nicht verschwinden, merkte ein Händler an.