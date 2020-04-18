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Samstag, 18.04.2020 - 00:00
3 min

Hygiene im Haushalt, das große Thema

Wer fast nur noch zuhause ist, macht öfter sauber. Sogar Männer sollen beim Fensterputz gesehen worden sein. Am wichtigsten aber ist derzeit Hygiene.

Skeptisch ist nur dieser Mops. Denn Hygiene ist ein großes Thema, so Vileda-Chefin Overbeck. Foto: Vileda

Skeptisch ist nur dieser Mops. Denn Hygiene ist ein großes Thema, so Vileda-Chefin Overbeck. (Foto: Vileda)

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ZUR PERSON
Karin Overbeck (54), geboren in Krefeld, hat in Berlin und Köln studiert. Danach war sie bei L’Oréal, Tchibo und Unilever tätig, ehe der Wechsel zu Kao erfolgte und dann zu Freudenberg. Die Diplom-Kauffrau wohnt mit ihrem Mann sowie dem Sohn in Eberstadt.

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