Hygiene im Haushalt, das große Thema

ZUR PERSON

Karin Overbeck (54), geboren in Krefeld, hat in Berlin und Köln studiert. Danach war sie bei L’Oréal, Tchibo und Unilever tätig, ehe der Wechsel zu Kao erfolgte und dann zu Freudenberg. Die Diplom-Kauffrau wohnt mit ihrem Mann sowie dem Sohn in Eberstadt.