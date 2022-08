Ifo: Entkopplung von Autokraten wie China kostet Wohlstand

München - Eine wirtschaftliche Abkopplung von China und anderen autoritären Staaten würde für Deutschland nach Einschätzung des Ifo-Instituts große Wohlstandsverluste bedeuten.

Einerseits würden Absatzmärkte wegbrechen, andererseits würden sich Vorprodukte und Rohstoffe für die deutsche Industrie verteuern, schreiben die Münchner Ökonomen in einem am Montag in München unter Federführung von Ifo-Präsident Clemens Fuest veröffentlichten Papier . Auftraggeber war die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw). Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.