Im Interview: Die Frau hinter Biontechs Corona-Impfstoff

Zur Person & Boten RNA

Katalin Karikó wurde 1955 in der ungarischen Kleinstadt Kisújszállás als Tochter eines Metzgers geboren. Sie wurde mit 13 Dritte bei einem landesweiten Biologie-Wettbewerb, studierte dann ab 1973 Biologie an der Universität Szeged, wo sie auch promovierte. Bereits während ihrer Zeit in Szeged arbeitete sie an der künstlichen Herstellung von RNA. Die Ungarin wanderte 1985 mit Mann, einem Ingenieur, und Tochter Zsuzsana in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Laut Wikipedia folge sie einer Einladung an die Universität in Philadelphia, drei Jahre später wechselte sie an die Universität von Pennsylvania.



1998 traf sie den Immunologen Drew Weissman, der an der Universität Professort war. Mit ihm forschte sie an der Entwicklung von Medikamenten auf Basis von künstlich hergestellter Boten-RNA. Es gelang ihr schließlich, die RNA-Moleküle so zu modifizieren, dass sie in Zellen nicht mehr von der Immunabwehr zerstört werden. Der Plan der beiden, konkrete Medikamente zu entwickeln, scheiterte. Denn das erlangte Patent auf die Technologie wurde von der Universität an ein Unternehmen verkauft. Karikós Posten als Assistenz-Professorin wurde von der Universität nicht verlängert, man stufte sie auf eine befristete Stelle zurück. Derrick Rossi von der Harvard University entwickelte die Technologie weiter. 2010 gründete er mit Kollegen die Firma Moderna – die wie Biontech einen Corona-Impfstoff auf Boten-RNA-Basis entwickelt hat.



In Deutschland wurden die Gründer von Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, 2013 auf Karikó aufmerksam und boten ihr eine Stelle an. Moderna und Biontech erwarben schließlich die Lizenz. Karikó ist heute Senior Vice President von Biontech und leitet dort ein eigenes Forschungsteam. Parallel dazu ist sie außerordentliche Professorin an der Universität von Pennsylvania.



Was ist Boten-RNA?

Boten-RNA ist ein Botenmolekül, das genetische Informationen der DNA an die Proteinfabriken der Zelle außerhalb des Zellkerns liefert. Im Fall von Impfstoffen weist das Botenmolekül die Zellen an, harmlose Spike-Proteine zu produzieren. Diese sollen das Immunsystem stimulieren. Zum Beispiel gegen das Coronavirus.