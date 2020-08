Immobilienfinanzierung: Möglichst lang und möglichst flexibel

ERST DER KAUFVERTRAG

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, tut gut daran, vor dem Notartermin eine Finanzierung in der Tasche zu haben. Unterschrieben werden sollte das Darlehen aber erst, wenn der Kaufvertrag in trockenen Tüchern ist. Andernfalls drohen horrende Kosten, wenn der Immobilienkauf platzt, so die Frankfurter Finanzberatung FMH. Die sogenannte Nichtabnahmeentschädigung kann bei einem Darlehen von 300 000 Euro rund 30 000 Euro ausmachen. Damit werden der Bank die Zinsen ersetzt, die ihr verloren gehen, weil der Kredit nicht wie geplant bedient wird.