Impfschäden: Betroffene fordern von Biontech Entschädigung

Das sagt Biontech zu den Vorwürfen

Biontech weist die Vorwürfe, man zeige den Mandanten der Kanzlei Rogert & Ulbrich „arrogant die kalte Schulter“, zurück. Zunächst würden die „Behauptungen der Kanzlei im jeweiligen Fall“ von Biontech aufgenommen und dann an den US-Kooperationspartner Pfizer weitergeleitet, der für Biontech die sogenannte Pharmakovigilanz übernehme und, sofern erforderlich, „Nachfragen in unserem Auftrag an die Kanzlei stellt“. Unter Pharmakovigilanz versteht man die Infrastruktur für Nebenwirkungsmeldungen. Das sei der übliche Ablauf im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zur Arzneimittelsicherheit. Danach gebe es intern eine erste medizinische Bewertung, weitere Nachfragen an die betreffende Kanzlei oder eine Ablehnung. Ansonsten kommentiere das Unternehmen laufende Verfahren grundsätzlich nicht.