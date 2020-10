Impfstoff: Arzneimittelbehörde könnte Biontech ausbremsen

Helle Aufregung um neue Vorgaben

Die US-Arzneimittelbehörde FDA will die Kriterien für eine Notfallzulassung eines Corona-Impfstoffes verschärfen. Das entsprechende Papier dazu sorgte in der US-Politik für helle Aufregung. Die „New York Times“ berichtete, das Weiße Haus habe die Veröffentlichung der Richtlinie blockiert. Die FDA platzierte die Vorgaben dann aber ohne weiteren Kommentar auf ihrer Website. Das „Wall Street Journal“ schrieb daraufhin, das Weiße Haus habe seinen Widerstand aufgegeben. Trump hatte im laufenden Wahlkampf häufig betont, erste Impfstoffe könnten bereits Ende Oktober zugelassen werden - also kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November.