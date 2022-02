Impfstoff für Afrika: Biontech packt Produktion in Container

So funktioniert die Container-Fabrik vom Biontech

Eine Container-Fabrik von Biontech besteht aus zwei Modulen, „Biontainer" genannt, zu je sechs Schiffscontainern, die in zwei Dreierreihen übereinander stehen. Das erste Modul ist für die Herstellung des Wirkstoffs bzw. der mRNA vorgesehen im zweiten Modul wird der abfüllfertige Impfstoff produziert. In den drei oberen Containern sind die Anlagen zur Reinigung der Luft, die Energieversorgung und die nötige IT untergebracht. In den unteren drei Containern finden sich die Schleusen für die Mitarbeiter und für das Material (damit keine Fremdpartikel in die Reinräume gelangen) und schließlich die eigentliche Herstellung. Die macht nur etwas mehr als eineinhalb Container eines Biontainers aus. Die Abfüllung und Verpackung von Impfstoffen wird von Partnern vor Ort übernommen. Jeder Biontainer ist ein sogenannter Reinraum. Das heißt, er ist luftdicht abgeschlossen, sodass kein Partikel von außen eindringen kann. Zusammen benötigen die zwei Module ca. 800 Quadratmeter Platz und ermöglichen laut Biontech eine geschätzte anfängliche Produktionskapazität von beispielsweise bis zu 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs pro Jahr.