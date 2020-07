Impfstoff-Hoffnung treibt Dax auf neues Corona-Hoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Angetrieben von neuer Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff hat der Dax ein neues Hoch seit dem Viruscrash im Februar erklommen.

Gepaart mit der Hoffnung auf Notenbankhilfen und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison näherte sich der Leitindex mit in der Spitze 12 957 Zählern wieder den 13.000 Punkten. Am Nachmittag stieg er um 1,83 Prozent auf 12.929,64 Punkte.

In diesem Umfeld ging es am Mittwoch auch für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte kräftig um 1,61 Prozent auf 27.120,56 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg außerdem um gut zwei Prozent auf 3389,79 Zähler. In New York zeichnete sich für den Dow Jones Industrial ein 1,6 Prozent höherer Start ab.

MTU waren mit einem Anstieg um 5,3 Prozent der Dax-Spitzenreiter. Gemeinsam mit den fast fünf Prozent höheren Airbus-Aktien aus dem MDax reagieren sie als großes Krisenopfer häufig besonders stark auf jegliche Hoffnungsschimmer bei der Virusbekämpfung.

Im MDax setzten sich Varta nach einem optimistischen Analystenkommentar der Berenberg Bank mit einem Kurssprung um 5,5 Prozent in der Spitzengruppe fest. Morphosys mauserten sich davor mit 7,9 Prozent Plus zum Spitzenreiter. Hier kam es gut an, dass der Lizenznehmer Janssen in den USA die Zulassung für das Mittel Tremfya zur Behandlung bestimmter Gelenkentzündungen vermeldete.

Im SDax erhielten mit Drägerwerk und Zooplus zwei Anlegerfavoriten in Zeiten der Corona-Pandemie neuen Rückenwind. Getrieben von der Viruskrise haben beide Unternehmen ihre Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Anleger honorierten dies mit Anstiegen um 11 respektive 4,5 Prozent.

Der Euro ist am Mittwoch über der Marke von 1,14 US-Dollar auf den höchsten Stand seit etwa vier Monaten gestiegen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1443 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1375 Dollar festgesetzt. Am deutschen Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,15 Prozent auf 145,18 Punkte. Die Umlaufrendite fiel von minus 0,45 Prozent am Vortag auf minus 0,48 Prozent. Der Bund-Future gab knapp um 0,1 Prozent auf 175,95 Punkte nach.

