In welchen Alltagssituationen sind Corona-Masken wichtig?

Zur Person

Petra Moroni-Zentgraf ist Medizinische Leiterin Deutschland bei Boehringer Ingelheim und leitet darüber hinaus den deutschen Pandemiestab des Pharmaherstellers. Die promovierte Ärztin stieg 1996 bei dem Familienunternehmen ein und arbeite sich über verschiedene Stationen hoch. So übernahm sie 2006 die internationale Projektleitung unter anderem bei Atemwegserkrankungen. 2016 übernahm sie die Medizinische Leitung in der Region Australien und Neuseeland und fungiert heute in dieser Funktion für den Heimatmarkt Deutschland.