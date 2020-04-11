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Samstag, 11.04.2020 - 00:00
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Industrie hilft in der Coronakrise

Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen fehlen Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Können Industrieunternehmen helfen?

Von Achim Preu und Karl Schlieker
Schutzmasken sind knapp. In diesen Zeiten ist von der Industrie Flexibilität gefragt. Foto: dpa

Schutzmasken sind knapp. In diesen Zeiten ist von der Industrie Flexibilität gefragt. (Foto: dpa)

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Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Karl Schlieker Kommentar zu Industriehilfen: Mutmacher
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