Jetzt schon heizen oder noch warten?

Beratungsangebote:

Beratungen in Energiefragen bieten die Verbraucherzentralen in Hessen und Rheinland-Pfalz an. Über eine Hotline sind hier zum Beispiel kostenfreie Kurzberatungen zum Energiesparen möglich: Für Hessen unter der Nummer 0800-809802400 und für Rheinland-Pfalz unter: 0800-6075700

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt zudem insbesondere Unternehmen und Kommunen bei Energiefragen.

Auch die Landesenergieagentur Hessen bietet Kommunen und Unternehmen Hilfe an. Bei ihr gibt es darüber hinaus eine weitere Hotline, bei der auch Bürgerinnen und Bürger Tipps zum Energiesparen erhalten unter der Nummer 0611-95017 8989.