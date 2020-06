Karstadt Kaufhof: Schließungen in Hessen und Rheinland-Pfalz

Bei der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) wird es ernst: Insgesamt 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter sollen geschlossen werden. (Foto: dpa)

REGION - Die Schließungswelle von 62 Häusern bundesweit beim Karstadt-Kaufhof-Konzern betrifft in Hessen vier Standorte. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind das Karstadt auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil, der Kaufhof im Hessen-Center Bergen-Enkheim, der Karstadt im Main-Taunus-Zentrum sowie der Kaufhof in Fulda. Insgesamt fallen damit Verdi zufolge 400 Stellen weg. Zusammen mit dem Lager in Dietzenbach, das zum Jahresende schließt, gehen somit 600 Arbeitsplätze verloren.

In Rheinland-Pfalz, wo es insgesamt zehn Standorte gibt, schließt Karstadt Kaufhof vier davon. Betroffen sind nach Informationen dieser Zeitung der Karstadt in Mainz, Kaufhof in Worms, Kaufhof in Landau und Karstadt in der Simeonstraße in Trier. In Baden-Württemberg schließen fünf Filialen, darunter auch die in Mannheim.

Bei Karstadt in Mainz wurden die Mitarbeiter gegen 15 Uhr auf einer Versammlung über die Schließung informiert.

So sieht es in der Region aus:

Bundesweit sind Häuser in allen Bundesländern außer in Thüringen betroffen. Die Jobs von rund 6.000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter in folgenden Karstadt Warenhäusern (KWH) oder bei Galeria Kaufhof (GK) sind gefährdet:

Bayern:

Ingolstadt (GK)

München Am Nordbad (KWH)

München OEZ (KWH)

München Stachus (GK)

Nürnberg (KWH)

Nürnberg Langwasser (KWH)

Baden-Württemberg:

Göppingen (GK)

Leonberg (KWH)

Mannheim N7 (GK)

Singen (KWH)

Stuttgart Bad Cannstatt (GK)

Berlin:

Berlin Charlottenburg (KWH)

Berlin Gropius-Passage (KWH)

Berlin Hohenschönhausen (GK)

Berlin Müllerstraße (KWH)

Berlin Ringcenter (GK)

Berlin Tegel (noch nicht eröffnet)

Berlin Tempelhof (KWH)

Brandenburg:

Potsdam (KWH)

Bremen:

Bremen (GK)

Bremerhaven (KWH)

Hamburg:

Hamburg AEZ (GK)

Hamburg Bergedorf (KWH)

Hamburg Mönckebergstraße (GK)

Hamburg Wandsbek (KWH)

Hessen:

Frankfurt Hessen-Center (GK)

Frankfurt Zeil (KWH)

Schnäppchencenter Frankfurt NZW

(nur temporärer Betrieb)

Fulda (GK)

Schnäppchencenter Gießen

Sulzbach MTZ (KWH)

Mecklenburg-Vorpommern:

Neubrandenburg (GK)

Niedersachsen:

Braunschweig (GK)

Goslar (KWH)

Hannover Georgenstraße (KWH)

Osnabrück (GK)

Nordrhein-Westfalen:

Bielefeld (KWH)

Bonn (KWH)

Brühl (GK)

Dortmund (GK)

Dortmund (KWH)

Düsseldorf Schadowstraße (KWH)

Düsseldorf Wehrhahn (GK)

Essen (GK)

Essen (KWH)

Gummersbach (KWH)

Gütersloh (KWH)

Hamm (GK)

Iserlohn (KWH)

Köln Weiden (GK)

Leverkusen (GK)

Mönchengladbach Reydt (KWH)

Neuss (GK)

Witten (GK)

Rheinland-Pfalz:

Landau (GK)

Mainz (KWH)

Trier Simeonstraße (KWH)

Worms (GK)

Saarland:

Neunkirchen (GK)

Sachsen:

Chemnitz (GK)

Sachsen-Anhalt:

Dessau (KWH)

Schleswig-Holstein:

Flensburg (KWH)

Lübeck (KWH)

Neumünster (KWH)

Norderstedt (KWH)