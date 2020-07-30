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Donnerstag, 30.07.2020 - 00:00
3 min

Kein Urlaub und kein Geld

Auf den Urlaub verzichten, weil einen Covid19 ereilt hat. Und finanziell auch noch drauflegen, weil der Versicherer nicht zahlt. Das muss nicht sein.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Mit Fotos trösten müssen sich diejenigen, die kurz vor Reisebeginn krank werden – und die trotz Versicherung leer ausgehen. Foto: dpa

Mit Fotos trösten müssen sich diejenigen, die kurz vor Reisebeginn krank werden – und die trotz Versicherung leer ausgehen. (Foto: dpa)

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