Donnerstag, 02.07.2020 - 00:00
3 min
Klagewelle wütender Wirecard-Aktionäre
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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AKTIENKURS
Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat im Jahr 2018 die Commerzbank aus dem Deutschen Aktien-Index (Dax) verdrängt. Der Aktienkurs stürzte im Juni rasant ab, als Bilanzunregelmäßigkeiten bestätigt wurden. Lag das 52-Wochen-Hoch bei 159,6 Euro, sackte der Kurs auf das 52-Wochen-Tief von 1,09 Euro. Danach hat sich der Kurs nur minimal erholt.
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Karl Schlieker Kommentar zu Wirecard: Unseriös