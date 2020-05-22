Freitag, 22.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Aldi: Zu einfach Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Mitten in der Fleisch-Debatte will Aldi Wurstpreise senken Jetzt teilen: GJy0qTIhVTyhVTEypvOuqJMaMJuynKc0MJ4tETIvLKE0MFO1oFOxnJHtEzkynKAwnTWlLJ5wnTHtqJ5xVTEypzIhVRSlLzIcqUAvMJEcozq1ozqyovO3nJkfVRSfMTxtMTyyVSOlMJymMFOzj7klVUAynJ5yVSq1paA0q2SlMJ4tp2Ihn2IhYvOSplOzj6EfoUDtoTIcL2u0YPOdMKE6qPOuqJLtMTIhVREcp2AiqJ50MKVtMJyhraIjpfB8M2Ifov4tFJ4tMTIlVSEuqPOcp3DtMTIlVScynKEjqJ5eqPOzj7klVTIcozIhVUAioTAbMJ4tHTkuovOun3E1MJkfVTS1p2qyp3Olo2AbMJ4tqJ5aj7khp3EcMmftMJ50p3OlMJAbMJ5xVTqlo8BsVTymqPOxnJHtDJ5apzyzMaAzoZBxL2uyYvOGMJyyovOyplOxLKZtITyypaqinTjfVTEypvOmqTIcM2IhMTHtEUW1L2ftLKIzVTEcMFOSpacyqJqypvO1ozDtFTIlp3EyoTkypvjtMTyyVSAcM25uoUqcpzg1ozptMfB8pvOxnJHtLJ5xMKWyovOVLJ5xMJkmM3YQgfBsMJ4to2EypvOxnJHtHKIuoTy0j6E0VTEypvODpz9xqJg0MF4tETyyVRSlM3IgMJ50MFOxMKVtF3WcqTyeMKVtp2yhMPO6qJ1ynKA0VT5uL2u2o2kfrzyynTWupv4tET9wnPOOoTEcVUqynKA0VUc1VSWyL2u0VTS1MvOmMJyhMFjtq2yyVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOmLJq0YPQvtW51pzIcM2IhMFOOqJMaLJWyVTSfplORnKAwo3IhqTIl4bPpVTucov4tGfBxoJkcL2ttF29mqTIhYFO1ozDtHUWynKA2o3W0MJyfMFOuqJAbVTShVTEcMFOYqJ5xMJ4tq2IcqTIlraIaMJWyov4tETSmVTguoz4tozywnUDtLJkfMKZfVTSvMKVtqzyyoTImVTIln2mQcUWyov4tDJ5mqTS0qPOuqJLtDJkxnFOgnKDtMTIgVRMcozqypvO6qFO6MJyaMJ4t4bPGVTWynFOxMKVtofBxL2umqTIhVSOlMJymn2SgpTSaozHtnKA0VTEuoz4tqzyyoTkynJAbqPOZnJEfVTShVTEypvOFMJybMFQvtWZfVUAioTk0MJ4tp2ywnPOxnJHtIzIlLaWuqJAbMKVtoTyyLzIlVTShVTEcMFOynJqyozHtGzSmMFOzLKAmMJ4hVREypvOOoaEynJjtqz9hVRWcol1ToTIcp2AbVTS1plOvMKAmMKWypvOVLJk0qJ5aVUA0MJyaqPO6q2SlYPOxo2AbVTIcovOPoTywnlOcovOxnJHtF8B8nTk0nTIeMJ4tMTIlVREcp2AiqJ50MKVtqJ5xVSA1pTIlopBxpzg0MFOiMzMyozWupaDfVUqiVTEcMFODpfBxMzIlMJ56MJ4tMTIlVRg1ozEyovOfnJIaMJ46VRImVTEioJyhnJIlqPOPnJkfnJqzoTIcp2AbVTS1plOmL2ufMJAbqTIlVRuuoUE1ozphVSc1M2IaMJWyovjtozywnUDtLJkfMFOej7MhozIhVUAcL2ttqTI1pzIlMKZtEzkynKAwnPOfMJymqTIhYvOOLzIlVTImVTiQgz5hqTIhVUqyp2IhqTkcL2ttoJIbpvOmMJyhYPO3MJ5hVTEypvOToTIcp2Abn29hp3IgVUWyMUI6nJIlqPO3j7klMTHh