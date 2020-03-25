Mittwoch, 25.03.2020 - 18:30 1 min Kommentar zu Coronatests: Prüfstein Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Labore schlagen Alarm: Zu viele Tests auf Coronavirus Jetzt teilen: GTShM3AuoFOuLzIlVUAcL2uypvOvMJgioJ10VTcyMTIlVTEcMFOTo2kaMJ4tMTIlVT5uL2ttq2yyVUMipvOmL2uhMJkfMJ4tDKImLaWynKE1ozptMTImVRAipz9hLKMcpaImVTSgVTIcM2IhMJ4tGTIcLvO6qFOmpZB8pzIhYvOOqJAbVTcyozHfVTEcMFOmnJAbVUEyp3EyovOfLKAmMJ4tq29foTIhYvOSplOcp3DtoJIhp2AboTywnPOhLJAbqz9foUccMJuvLKVfVUqyoz4tqzyyoTHfVTI0q2RtozSwnPOynJ5yoFOYo250LJg0VUc1VTIcozIgVRyhMzy6nJIlqTIhYPOUMKqcp3AbMJy0VTuuLzIhVUIhMPOynJ5yovOHMKA0VT1uL2uyovO3o2kfMJ4hVRS1L2ttq2IhovOmnJHtn2IcozIloTIcVSA5oKO0o21yVTEypvOZqJ5aMJ5epzShn2uynKDtD292nJDgZGxtrzIcM2IhYvOUMJ5uqKAiVUMypaA0j6EhMTkcL2ttnKA0VTImYPO3MJ5hVZBRpac0MFOuqKZtH29lM2HtMTyyp2IgVSq1oaAwnPOhLJAbn29goJIhYvORo2AbVTkynJEypvOfj6Emp3Dtp2ywnPOxnJImMKVtI3Ihp2AbVT5cL2u0VToQiUVtLJkfMFOypzoQiTkfMJ4hVREcMFOKLKWhqJ5aVTEypvOZLJWipzHfVTEup3Zto2uhMFOUMJqyoaA0MKIypz4tLzSfMPOxMKVtITImqT5iqUA0LJ5xVTgioJ10YPOgqKAmVTIloaA0VTqyoz9goJIhVUqypzEyov4tE2IaMJ5mqTI1MKWhVTuynpBsqPjtoaIlVT5iL2ttnzIhMFO6qFO0MKA0MJ4fVTEcMFOxnJHtMfB8pvOQo3McMP0kBFO0rKOcp2AbMJ4tF3WuozgbMJy0p3A5oKO0o21yVUcynJqyov4tETyyp2HtEz9lMTIlqJ5aVUA0MJkfMJ4tMJyhnTIcqTkcL2ttMTyyVRkuLz9lLaWuozAbMFjtMTSmVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0VUAiq2yyVT1uj59aMJWfnJAbMFODo2kcqTyeMKVhVRIcozHtnTSlqTHtEz9lMTIlqJ5aYPOxnJHtpzIcL2ufnJAbVSeQiT5xp3EiMzLtnJ4tp2ywnPOvnKWaqPO1ozDtMTIhVR1yoaAwnTIhVTygVRkuozDtqzyyoPOuLaMypzkuozq0YvOUMJu0VTImVTEiL2ttMTSlqJ0fVTEcMFOynJqyozIhVRWyMZB8pzMhnKAmMFObnJ50LJ56qKA0MJkfMJ4hVREuoJy0VTEcMFO3nKWeoTywnPOPMJGQiUWzqTyaMJ4t4bPGVTSfp28tnzIhMFjtMTyyVT1cqPObo2uypvOKLJulp2AbMJyhoTywnTgynKDtLzIlMJy0plOuovOQo3McMP0kBFOypzglLJ5eqPOmnJ5xVBXNxlOaMKEyp3EyqPO1ozDtMTyyVT5iqUqyozEcM2IhVR1uj59hLJugMJ4tMKWapzyzMzIhVUqypzEyovOej7MhozIhYvOSplOcp3DtMJyhVUqynKEypzIlVSOlj7kzp3EynJ4tMfB8pvOxMJ4tM2ImMJkfp2AbLJM0oTywnTIhVSc1p2SgoJIhnTSfqPOcovO1oaAypzIgVRkuozDhVRIcozHtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aYPOxnJHtq2ylVTShozIboJIhVUIhMPOvMKsQcTk0nJqyovOgj7kmp2IhYt==