Samstag, 06.06.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Dax-Rauswurf: Schmach Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: ETIlVRSvp3EcMJptLKImVTEypvOPqJ5xMKAfnJquVTymqPOynJ5yVUEcMJLtMJ1jMaIhMTIhMFOGL2ugLJAbYPOxnJHtoJy0VTuyMaEcM2IhVREypUWyp3Aco25yovO2MKWvqJ5xMJ4tnKA0YvOPMKAiozEypaZtq2IhovOyplOynJ5yovOHpzSxnKEco25mn2k1LvOypaqcp2AbqPjtnKA0VTEcMFOOqJMlMJq1ozptM3Wij58hVRImVTymqPOynJ4tIUWip3DtMfB8pvOxnJHtLKImVTEyovORMKI0p2AbMJ4tDJg0nJIhYHyhMTI4VPuRLKtcVTMfnJIaMJ5xMFOZqJM0nTShp2RfVTEup3ZtMTyyp2HtHzIaMJjtoaIlVT1cqPOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtDfB2paAyoaqyoUDtM2yfqP4tF2kupvjtMTIlVREyqKEmL2uyVRSeqTyyov1WozEyrPNbETS4XFO6nJIbqPOuoUZtq2ywnUEcM3A0MKZtDfB2paAyozWupz9gMKEypvOxLKZtFJ50MKWyp3AyVTyhqTIlozS0nJ9hLJkypvOWoaMyp3EipzIhVTS1MvOmnJAbYvORnJHtI2IlqTHtq2IlMTIhVTwQcUIznJqypvOuozSfrKAcMKW0VUIhMPOeo21gMJ50nJIlqPOuoUZtI2IlqTHtLKImVTEyovObnJ50MKWyovOFMJybMJ4hVR5cL2u0VUIgp29hp3DtM2yfqPOxMKVtETS4VTSfplOOqKAbj6EhM2ImL2ucoTDtMTIlVTEyqKEmL2uyovOKnKW0p2AbLJM0YvOFj7kwn2Ihq2yhMPOypzuuoUEyovORLKtgI2IlqTHtraIxMJ0tMUIlL2ttFJ5xMKuzo25xpljtMTyyVTIcozIhVRyhMTI4VT1uj59mqTSvp2qypzIwnUDtnJ4tnJulMJ4tEz9hMUAuozkuM2IhVT5uL2uvnJkxMJ4tqJ5xVUAcL2ttnZBxqJMcM2IlVTSgVREurPOuoUZtLJ4tLJ5xMKWyovOWozEcrzImVT9lnJIhqTyypzIhYvOHpz90rzEyoFOmo2kfqTIhVUAcL2ttDJ5fMJqypvOhnJAbqPO0j6E1p2AbMJ4toTSmp2IhYvORnJHtHUYQcUAyoabtnJ0tETS4VTymqPOeMJyhMFOULKWuoaEcMFOzj7klVZB8LzIlMUIlL2umL2uhnKE0oTywnTHtE2I3nJ5hMF4tH28tqzIlrzIcL2uhMKEyVTEypvOAETS4VTSfplOFMKOlj6EmMJ50LJ50VTEypvOgnKE0MJkmL2u3MKWyovOKMKW0MFOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVTIcovODoUImVUMiovOgMJulVTSfplNmZPODpz96MJ50VUIhMPObj6EhM3EyVTEuoJy0VTEyovORLKttLJVfVTEypvQvtW5hqKYvtWjtqJ0tMKE3LKZtoJIbpvOuoUZtZwHtHUWirzIhqPO6qJkyM3EyYvOGolOeo250MKW0MJ4tMTyyVRk1MaEbLJ5mLF1DLKOcMKWyVTEcMFOOLaA0nJIap2Shn8B8ozEcM3IhMlOgnKDtMJyhMJ0tITSaMKAjoUImYvOOozkyM2IlVUAyqUcyovOuqJLtMJyhVUAwnT5yoTkyplOKnJIxMKWbo2AbMzSbpzIhVTEyplOToUIaqzIln2IbpaZhVREuVUqyoUE3MJy0VT5iL2ttnJ1gMKVtMTI1qTkcL2ttoJIbpvOUMJkxVTSeqTy2VUIhMPOhnJAbqPQQiTWypvOWozEyrTMiozEmVTyhqzImqTyypaDtq2ylMPjtnTSvMJ4tI2IlqTHtLKImVTEypvOnq2IcqTIhVRkcM2RtqUWiqUcxMJ0tM3I0MFOUMKqcoz5wnTShL2IhYt==