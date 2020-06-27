Samstag, 27.06.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Lebensmittel-Preiskampf: Beinhart Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: I2IlVTuuqTOmVTIlMaIhMTIhClOFnJAbqTyaYvORLKZtq2SlVRSfMTxhVREcMFORnKAwo3IhqP1WMTIyVUq1pzEyVUAiM2SlVUc1oFOSrUOipaEmL2ufLJqypv4tJaIlVSIhqTIlozIboJIhpl1RGxRtM2Ibj7MlqPOypljtp3EyqUZtMTyyVT5cMJElnJqmqTIhVSOlMJymMFO6qFObLJWyov4tIJ5xVTEuplOuqJAbVTWynFOALKWeMJ5upaEcn2Ifov4tI2IhovOdMJEiL2ttETS1MKWlnKMuoTHtGTyxoPOuoUZtqTIcoUqynKAyVTWyp3AypzHtF29jnJHtoaIhVT1cqPOynJ5yoFOxnJAeMJ4tHz90p3EcMaDtLzI3LJMzozI0VUMipaOlMKAwnUDfVTguoz4tMTIlVRgioaEypvOhnJAbqPOuqKAvoTIcLzIhYvOIozDtp28tnKA0VRSfMTxtoz9wnPO3MJy0MKVtM2IaLJ5aMJ4tLJkmVTEcMFOBMJAeLKWmqJkgMKVtqJ5xVUAyqUc0VTEcMFOhMKIyovODpzIcp3O1ozg0MFOuoFOALKWeqP4tDKImoZB2p2IlVT1uMlOxnJHtGJIbpaqypaEmqTI1MKWmMJ5eqJ5aVUAynJ4hVRSvMKVtMKZtp3EyL2g0VT1ynUVtMTSbnJ50MKVhVREyoz4tqzyyoTHtHUWcqzS0nTS1p2uuoUEyVT3QiUAmMJ4tMUIlL2ttD29lo25uVTwQcUW0MKVtpzIwnT5yov4tETRtq2ylMPOdMJEypvOQMJ50VUqcL2u0nJpfVT5coJ10VTEcMFODpzIcp3AyoaAcLzyfnKGQcUDtraHhVSIhMPOxLJ1cqPOxnJHtD2uuozAyYPOmnJAbVTygLJqyp3GQcUWeMJ5xVUc1VUOlo2McoTyypzIhYvOSpaA0VUWyL2u0YPOhLJAbMTIgVUMcMJkyplOhnJAbqPOhqKVtM2Izj7kboUDtnJ4tFTSgp3EypacynKEyovO0MKIlMKVtM2I3o3WxMJ4tnKA0YvOCLvOdMKE6qPO3nKWeoTywnPOuoTkyplOvnJkfnJqypvO3nKWxClORLFOxMJ4tj5kvMKWvoTywnlO6qFOvMJuuoUEyovjtq2ylMPOmL2u3nJIlnJphVRSvMKVtDJkxnFO1ozDtD28hVT3QiUAmMJ4tMKE3LKZtqUIhYPO3MJyfVUAcMFOPo2EyovOaMJqyofB8LzIlVSA1pTIlopBxpzg0MJ4toJy0VTqlj7oQa2IlMJ0tH29lqTygMJ50VUMypzkipzIhVTuuLzIhYPOxLFO2nJIfMFOmnJAbVUc1oTI0raDtoaIlVTyhVTIcozIgVRqyp2Abj6EzqPO2MKWmo3WaMJ4tq29foUEyov4tH29lM2IhVT11p3ZtoJShVUAcL2ttqUWiqUbtMTImVTWynJ5bLKW0MJ4tI2I0qTWyq2IlLaZtqJ1mVR9fnJqipT9fVTS1plOOoTEcYPOZnJEfYPOFMKqyVUIhMPOSMTIeLFOhnJAbqPOgLJAbMJ4hVRIbMKVtqJ0tMTyyVTSvnZBxozqcM2IhVRkcMJMypzShqTIhVUIhMPOZo2qcp3Ecn2IlYvORMJ5hVUAcMFO6LJufMJ4tMTyyVScyL2uyYvOKLKZtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOHnJIlq29boPjtDKWvMJy0p2WyMTyhM3IhM2IhVTyhVTEypvOZMJWyoaAgnKE0MJkcozE1p3ElnJHtqJ5xVZB2n29fo2qcp2AbMKVtGzSwnTuuoUEcM2gynKDtqTI1MKVtMKWeLKIzqPOmMJyhVTguoz4hVR5cL2u0VT11p3ZhVRucoaAwnTS1MJ4tLJWypvOfo2uhqPOzj7klVRgioaA1oJIhqTIhVTSfoTIgLJjh