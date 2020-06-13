Samstag, 13.06.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu McDonald‘s: Heftig Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel McDonald‘s macht seinen Hamburger deutlich teurer Jetzt teilen: EKZtnKA0VUqcMFOmolObj6E1MzyaVTIcozHtEaWuM2HtMTIlVSWyoTS0nJ9hYvNlBFOQMJ50VT1ynUVtMfB8pvOynJ5yovOVLJ1vqKWaMKVtnZB2paDtp2ywnPO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDtM2IlLJEyVUMcMJjtLJ4hVREiL2ttM2IgMKAmMJ4tLJ0tLzymnTIlnJqyovODpzIcplOxMKZtGJARo25uoTGvtWymYHgfLKAmnJgypaZtqz9hVTIcozIgVRI1pz8tLzIxMKI0MKDtMTyyVTeQiT5ap3EyVRIlnZB2nUIhMlO2o24tZwxtD2IhqPOynJ5yVTEyqKEfnJAbMFOGqTIcM2IlqJ5aYvOBLJAbVTEyovOSpzMunUW1ozqyovOgnKDtMTIgVRAbMJImMJW1pzqypvjtMTImp2IhVRIlnZB2nUIhMlO2o24tZGxtD2IhqPO2o3VtMJyhnJqyovOXLJulMJ4tLzIcVTEyovOYqJ5xMJ4tnTIzqTyaMFOFMJSeqTyiozIhVTS1p2mQgaA0MFjtMTIhn3DtoJShVTyhVTEypvOTj7kbpaIhM3AyqTSaMFO3o2ufBvOOqJqyovO6qFO1ozDtMUIlL2tfVTEuoz4tnTSvMJ4tq2ylVToQiUVtMTyyVT7QcTAbp3EyovOXLJulMFOFqJuyYvOKMKVtp2ywnPOdMKE6qPQQiTWypvOxnJHtGJUQa25unT1yVTS1MaWyM3DfVTEyoFOmMJxtM2ImLJq0BvNkAFOXLJulMFOeo3A0MKEyVTEypvOVLJ1vqKWaMKVtMJyhMJ4tEKIlolQvtWZtn2kupvjtMTSmplOxnJImMFOPLKA0nJ9hVTylM2IhMUquoz4tMJyhoJSfVToQcTkfqP4tIJ5xVTEup3ZtnJ0tJaIaMFOxMKAmMJ4tLKIwnPOuozEypzHtHUWiMUIeqTHfVTEcMFOvnKAfLJ5aVToQiUVtMJyhMJ4tEKIlolO6qFObLJWyovO3LKWyovjtqTI1pzIlVUqypzEyov4tETIhoz9wnQbtI2IlVTSvVUIhMPOuovOgnKDtMTIlVRMuoJyfnJHtLzIcVR1wET9hLJkx4bPLplOcp3A0YPOgqKAmVTMyp3EmqTIfoTIhYPOxLKAmVTS1MvOxMKVtHzIwnT51ozptoJy0qTkypaqynJkyVTIcozyaMKZtraImLJ1gMJ5eo21gqP4tDzyfoTyaVTymqPOxLKZtozywnUDtoJIbpv4tI2IhovODpzIcp2IlnZB2nUIhM2IhVTuyoTMyovjtMTyyVSS1LJkcqZBxqPO6qFO2MKWvMKAmMKWhYPOxLJ5hVUAcozDtMTyyp2HtozSwnUMioTk6nJIbLzSlYvORLKZtIJ50MKWhMJugMJ4toKImplOuLzIlVTS1MaOup3AyovjtMTSmplOyplOmMJyhMFOYqJ5xp2AbLJM0VT5cL2u0VTS1MvORLKIypvO2MKWjpzIfoUDh